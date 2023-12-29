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أسامة حمدان: لا حديث عن تبادل أسرى كما تروج إسرائيل قبل وقف العدوان

منذ 16 دقيقة
أسامة حمدان

أسامة حمدان

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قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان أن حركة حماس أبلغت كل الوسطاء وبوضوح أن أولويتنا هي وقف العدوان على غزة بشكل نهائي.

وأضاف حمدان في حديث مع الجزيرة أن “الجانب الإسرائيلي يعاني من ضغط شعبي جراء عدد القتلى من الأسرى، فهو حاول الحفاظ على تماسك الحكومة بعد فشلها العسكري”.

وأكد حمدان ألا حديث عن تبادل -كما تروج إسرائيل- قبل وقف العدوان، والأفكار التي قدمت لم تشمل تبادلا للأسرى مقابل وقف إطلاق نار لمدة شهر.

مشيراً إلى أن الاحتلال يحاول تسريب أفكار غير صحيحة تناسبه لتخفيف الضغط الداخلي.

واعتبر أن الخروج من المأزق الإسرائيلي له طريق واحد هو وقف العدوان وتقديم تنازلات.

لافتاً إلى أن نتنياهو لا يملك رفاهية الرفض المستمر بسبب ضغط الشارع وأزمة الحكومة.

    المصدر :
  • الجزيرة

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