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أسامة حمدان: لا يمكننا الموافقة على اتفاق لا يشمل وقفا دائما لإطلاق النار وانسحابا إسرائيليا

منذ 13 دقيقة
أسامة حمدان

أسامة حمدان

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قال أسامة حمدان القيادي في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) اليوم الثلاثاء 4 حزيران/يونيو 2024، إن الحركة لا يمكنها الموافقة على اتفاق لا يضمن موقفا إسرائيليا واضحا بشأن وقف دائم لإطلاق النار والانسحاب الكامل من غزة.

وأوضح في مؤتمر صحفي في بيروت “دون موقف واضح من إسرائيل بالاستعداد لوقف دائم للحرب والانسحاب من غزة فإنه لن يكون هناك اتفاق”.

وكشف بايدن يوم الجمعة عن اقتراح من إسرائيل لحركة حماس لوقف إطلاق النار على ثلاث مراحل لإنهاء الحرب التي حصدت أرواح عشرات الآلاف وتسببت في أزمة إنسانية في غزة.

ويدعو الاقتراح إلى وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن الإسرائيليين وسجناء فلسطينيين وإعادة إعمار غزة.

وأفادت تقارير طبية فلسطينية أن نحو 120 ألف فلسطيني قتلوا وجرحوا جراء الهجمات الإسرائيلية على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي.

    المصدر :
  • رويترز

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