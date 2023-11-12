أسامة حمدان للأميركيين: لن يركب دباباتكم قادما إلى غزة إلا العملاء والخونة

رحب القيادي في حركة حماس أسامة حمدان بقرار القمة العربية الإسلامية بشأن رفع الحصار عن قطاع غزة، مشيراً إلى أن الكيان الإسرائيلي هو التهديد الحقيقي للبشرية والأمن والسلم الدوليين وفي المنطقة.

واعتبر أن مخرجات القمة العربية الإسلامية افتقرت للآليات الفاعلة والفورية لوقف المجازر ضد شعبنا وأهلنا العزل.

ورحب بتحركات شعوب العالم التي تقف مع الحق وتدين الاحتلال الذي يمثل الإرهاب والنازية الجديدة، داعياً الشعوب الحرة لتصعيد حراكها وتضامنها مع الشعب الفلسطيني للضغط على حكوماتها.

ولفت إلى أن عدم محاسبة إسرائيل على جريمة المستشفى المعمداني شجعها على ارتكاب المزيد من المجازر في المشافي.

في سياق متصل، قال حمدان إن الأونروا أقرت باستشهاد العديد من الفلسطينيين نتيجة قصف الاحتلال مدرستها في القطاع.

معتبراً أن المجازر المستمرة محاولة من إسرائيل لاستعادة صورة جيش الاحتلال قبل السابع من أكتوبر كجيش لا يقهر.

وحذر من قيام جيش الاحتلال من إطلاق الشائعات وشن حرب نفسية للترويج أن مجمع الشفاء الطبي هو هدف عسكري.

وأضاف حمدان “نقول للاحتلال وقادته النازيين إن استهدافكم للمشافي خسة ستحاسبون عليها على يد كتائب القسام، وكل متر يتحرك فيه جيش الاحتلال داخل غزة يدفع فيه خسائر في العتاد والأرواح.

ووجه رسالة للإدارة الأميركية، أكد فيها أن غزة لن يحكمها إلا أهلها ولن تكون فيها سلطة إلا للفلسطينيين، وأضاف “نقول للأميركيين إنه لن يركب دباباتكم قادما إلى غزة إلا العملاء والخونة”.