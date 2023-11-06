أسامة حمدان: لن يقبل شعبنا بمن يأتي عميلا على دبابة صهيونية أو أميركية

أشار القيادي في حماس أسامة حمدان ،اليوم الاثنين إلى أن جيش الاحتلال يعاني فشلا عسكريا في الميدان ويواصل بث الأكاذيب، فالفشل الذي مني به العدو في 7 أكتوبر لا يمكن تغطيته بالأكاذيب، كما أنه “يغطي على خسائره في الميدان باستهداف النساء والأطفال الآمنين في منازلهم”.

وأكد على أن “شعبنا لن يقبل بحكومة فيشي جديدة أو بمن يأتي عميلا على دبابة صهيونية أو أميركية”.

وأضاف حمدان إن “الاحتلال بدأ بالفعل ينفذ تهديداته باستهداف المنشآت الطبية وارتكاب مجازر بها، حيث استهدف اليوم مستشفيات النصر للأطفال والرنتيسي والصحة النفسية والعيون، كما يسعى لتدمير القطاع الطبي من أجل تهجير شعبنا عن أرضه”.

وتابع “الأكاذيب التي يبثها الاحتلال هدفها تبرير استهدافه المباشر للمنشآت الطبية”. كما دعا حمدان الأمم المتحدة إلى زيارة المستشفيات للتثبت من أكاذيب الاحتلال.

وفي السياق أكد حمدان أن “كتائب القسام والمقاومة تقاتل على كل الجبهات وتوقع خسائر كبيرة في صفوف العدو”، وأن حماس ستبقى ولن تستطيع أي قوة في الأرض انتزاعها من أرضها وشعبها على حد قوله.

كما وجه تحية لكل الشعوب الحية التي تحركت تضامنا مع غزة في أنحاء العالم.