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أسامة حمدان: مسودة باريس مقترح أميركي هدفها إعطاء نتنياهو مزيدا من الوقت

منذ 13 دقيقة
أسامة حمدان

أسامة حمدان

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صرح القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس أسامة حمدان أن مسودة الاتفاق لم يتم الاتفاق عليها في باريس، وأن مسودة باريس مقترح أميركي وهدفها إعطاء نتنياهو مزيدا من الوقت للتجهيز لهجوم جديد

وأضاف حمدان: أن الجانب الإسرائيلي رفض الاتفاق على المسودة التي تقدمت بها الولايات المتحدة، وأن مسودة الاتفاق الأميركية والأرقام المذكورة هي مراوغة من قبل الاحتلال.

وأكد حمدان أن مسودة الاتفاق الأميركية هدفها حفظ ماء الوجه لإسرائيل، وأن الترويج لمسودة الاتفاق حالة دعائية لا تصل إلى ما نريد.

وشدد حمدان في تصريحات لقناة العربي، على أن هناك مراوغة إسرائيلية للخروج من كل الالتزامات، مؤكدًا على موقف حماس من وقف العدوان وإنهاء الحصار وإطلاق برنامج لإعمار غزة دون قيود إسرائيلية

وقال إن الأولوية لوقف العدوان وإنهاء الحصار وإدخال المساعدات وتبادل الأسرى يأتي لاحقا.

ومساء أمس الإثنين، نشرت وسائل إعلامية مسودة مقترح في باريس وافق عليه الاحتلال، يتضمن أرقامًا للأسرى في صفقة التبادل وتفاصيل لوضع قوات الاحتلال في غزة.

    المصدر :
  • وكالات

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