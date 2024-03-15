أسامة حمدان: موقفنا هو الانحياز لمصالح الشعب الفلسطيني

أفاد القيادي في حركة المقاومة الاسلامية “حماس”، أسامة حمدان، بأن “مقترحنا يؤكد على إنهاء العدوان وانسحاب العدو وبدء عمليات الإغاثة”.

وأضاف: “ورقتنا في التفاوض واقعية وقدمت مرونة عالية. موقفنا هو الانحياز لمصالح الشعب الفلسطيني”.

وأشار بأن: “الاحتلال يحاول الذهاب إلى قضية الأسرى للالتفاف على ملف إنهاء العدوان. وان عملية تبادل الأسرى يجب أن تتم لكن ليس على حساب القضايا الأساسية وأولها وقف العدوان”.

مؤكداً بأن: “الجانب الإسرائيلي لا يرى أي مقترح واقعي سوى إزالة الشعب الفلسطيني”.

وأضاف: “اقترحنا دولاً ضامنة للاتفاق إضافة إلى الوسطاء من قطر ومصر والولايات المتحدة. وان اليوم التالي لمعركة غزة فلسطيني بامتياز وليس مسموحاً أن يعبث به الاحتلال أو رعاته”.

مشدداً في هذا السياق، بأن: “من يقبل أن يكون عميلاً للاحتلال في مسألة اليوم التالي بغزة عليه تحمل تبعات خياره.. نبذل كل جهد ممكن ونحاور كل الأطراف لمنع وقوع هجوم على رفح”.