الثلاثاء 13 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 26 ديسمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أسامة حمدان: نحذر الدول من التعاطي مع مخططات نتنياهو للهجرة الطوعية

منذ دقيقتين
آخر تحديث: 26 - ديسمبر - 2023 10:31 مساءً
أسامة حمدان

أسامة حمدان

A A A
طباعة المقال

حذر أسامة حمدان القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الثلاثاء بمؤتمر صحفي في بيروت، كل الدول من التعاطي مع مخططات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن ما سمّاه الهجرة الطوعية لسكان قطاع غزة.

وأكد أن نتنياهو يتحرك بلا هدف ولا رؤية، قائلا إنه “ينتقل من فشل إلى فشل آخر” وإن ما يجري من عمليات قتالية في غزة يؤكد ذلك.

وأضاف أن قيادة حركة حماس تلقت مقترحات ومبادرات من عدد من الدول حول الحرب في غزة، وشدد على أنهم منفتحون على كل ما يحقق مصالح الشعب الفلسطيني.

وأشار حمدان إلى أن أهالي غزة لا ينتظرون هدنا مؤقتة، بل وقفا شاملا للعدوان الإسرائيلي على القطاع.

وأوضح أن إسرائيل تطرح على الوسطاء أفكارا للتهدئة لا ترقى لتضحيات الشعب الفلسطيني، ولا توجد حتى الآن مبادرة ناضجة حول وقف إطلاق النار، مضيفا أن جيش الاحتلال يحاول تغيير تكتيكاته من أجل بدء التراجع للوراء.

كما قال حمدان إن الإدارة الأميركية ملطخة بدماء أطفال غزة، مستغربا حديث واشنطن عن حفظ أرواح المدنيين في غزة ثم تزويد إسرائيل بالأسلحة.

واعتبر القيادي في حماس أن إدارة مجلس الحرب الإسرائيلي في حالة تخبط لأنهم لم يحققوا أي هدف من أهداف الحرب المعلنة.

وكان نتنياهو قال أمس إنه يدفع لـ “تحقيق التهجير الطوعي لسكان قطاع غزة إلى دول أخرى” مضيفا أنه يعمل على حل مشكلة الدول المستعدة لاستيعاب اللاجئين.

بينما قالت حركة حماس إن حديث نتنياهو مع دول، لتمرير مخطط هجرة طوعية لسكان غزة، سخيف ومحاولة لتسويق أوهام.

    المصدر :
  • وكالات

المزيد من أخبار العالم

الدمار في خيرسون
غزة تحت النار
أوكرانيا: روسيا قصفت محطة السكك الحديدية في خيرسون
مقبرة جماعية لدفن الشهداء في غزة
غزة تحت النار
الاحتلال يعيد 80 جثمانا إلى غزة صادرها من مشارح المستشفيات
خط أنابيب
مسلحون يفجرون خط أنابيب النفط في شبوة بجنوب اليمن

الأكثر قراءة

الحرس الثوري الإيراني
لماذا ستمتنع إيران عن الإنتقام لجنرالها الكبير في سوريا؟
راضي الموسوي وقاسم سليماني
صديق سليماني ونصر الله.. معلومات خطيرة عن راضي الموسوي الذي اغتالته إسرائيل!
الحرس الثوري الإيراني
إسرائيل تغتال رئيس أركان الحرس الثوري الإيراني في سوريا