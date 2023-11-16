أسامة حمدان يسخر من ادعاءات الجيش الإسرائيلي.. "أسلحة بجوار الرنين المغناطيسي"!

وصف القيادي في حركة حماس أسامة حمدان ما قام به جيش الاحتلال الإسرائيلي في مجمع الشفاء الطبي في غزة بأنه جريمة حرب وحشية.

واعتبر حمدان أن رواية العدو بشأن أدلته المزعومة بمجمع الشفاء سخيفة وهزلية.

كما أعلن حمدان عن تمكن كتائب القسام من إعطاب 33 آلية للعدو خلال الـ48 ساعة الأخيرة.

وسخر حمدان من ادعاءات جيش الاحتلال الإسرائيلي حول ما ضبطه في مستشفى الشفاء، قائلاً “لا يعقل تخزين أسلحة بجوار أجهزة الرنين المغناطيسي في أي مستشفى كما يزعم الاحتلال”.

مؤكداً أن قوات العدو هي من أدخلت الأسلحة المزعومة في صناديق إلى مستشفى الشفاء، ومزاعم الاحتلال بوجود مركز قيادة عسكري بمستشفى الشفاء سخيفة وقد فشل في إثباتها.

ورأى ان رواية العدو بشأن الأسلحة المزعومة بمجمع الشفاء تمثل فضيحة له في كل جوانبها.

وكرر حمدان مطالبة المنظمات الدولية بتشكيل لجنة لمراقبة المستشفيات لكشف زيف ادعاءات الاحتلال، مشيراً إلى أن الإدارة الأمريكية وفرت غطاء كاملا لعمليات القتل وجريمة الحرب التي ينفذها الاحتلال بمجمع الشفاء.

كما لفت إلى ان هدف الاحتلال من ضرب المستشفيات وقصف المخابز وتدمير المرافق الحيوية هو تهجير شعبنا من أرضه.

وأضاف “لا نزال ننتظر منذ 6 أيام تفعيل قرار القمة العربية الإسلامية بكسر الحصار وإدخال المساعدات، مستنكراً قيام الاحتلال بإعدام مسنٍّ عمره 75 عاما بعد أن روج صورا لجنوده وهم يقدمون له المساعدة”.

وأشار حمدان إلى أن الاحتلال اعتقل منذ بداية معركة طوفان الأقصى 2800 فلسطيني ليتجاوز عدد أسرانا في سجونه 9 آلاف، كما قتل 5 أسرى تحت التعذيب منذ السابع من أكتوبر.

وختم بالقول “كنا نتوقع قرارا من مجلس الأمن يدين جرائم التطهير العرقي التي ينفذها الاحتلال في قطاع غزة”.