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أسامة حمدان ينفي طرح أفكار جديدة في مقترح لوقف إطلاق النار في غزة

منذ 43 دقيقة
القيادي أسامة حمدان

القيادي أسامة حمدان

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نفى أسامة حمدان المسؤول في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) اليوم الأربعاء طرح الحركة أفكارا جديدة في المقترح المدعوم من الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار في غزة.

وذكر حمدان أيضا خلال حديثه مع تلفزيون العربي أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن “جزء من المشكلة، وليس جزءا من الحل” في صراع غزة.

وكان بلينكن قد قال في وقت سابق إن حماس اقترحت إدخال عدد من التغييرات، بعضها غير قابل للتنفيذ، على مقترح وقف إطلاق النار في غزة، إلا أنه قال إن الوسطاء لا يزالون مصممين على سد الفجوات.

المقترح الأميركي
تنص المرحلة الأولى من المقترح الأميركي على وقف إطلاق النار لـ6 أسابيع، وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأماكن المكتظة، وتبادل بعض الرهائن والأسرى.

في المرحلة الثانية، سيجري إطلاق سراح جميع الرهائن ووقف دائم للأعمال العدائية إلى جانب انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة.

أما المرحلة الثالثة فتتضمن إعادة إعمار غزة كجزء من عملية استقرار أوسع في الشرق الأوسط.

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    المصدر :
  • رويترز

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