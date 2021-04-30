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أسترازينيكا: قدمنا 68 مليون جرعة لقاح ضد كورونا في الربع الأول من 2021

30 - أبريل - 2021
آخر تحديث: 30 - أبريل - 2021 1:27 مساءً
لقاح أسترازينيكا

لقاح أسترازينيكا

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قالت شركة أسترازينيكا إنها قدمت حوالي 68 مليون جرعة من لقاحها المضاد لكوفيد-19 خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2021.

وأعلنت شركة الأدوية عن إيرادات بقيمة 275 مليون دولار من مبيعات اللقاح، أو ما يعادل 4.04 دولار للجرعة الواحدة، متعهدة بأن تقدم اللقاح على أساس غير ربحي طالما استمر الوباء.

وقالت الشركة إن 30 مليون جرعة من اللقاح ذهبت إلى الاتحاد الأوروبي، و26 مليونا إلى المملكة المتحدة، و7 ملايين إلى “غافي” وهو تحالف يؤمن اللقاحات للبلدان منخفضة الدخل، و5 ملايين إلى الدول الأخرى.

تم تطوير اللقاح من قبل باحثين في جامعة أكسفورد، الذين رخصوا التكنولوجيا لشركة أسترازينيكا في محاولة للاستفادة من قدرة الشركة العالمية على التصنيع والتوزيع.

سمح المنظمون في العديد من الولايات القضائية، بما في ذلك المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والهند، باستخدام لقاح “أسترازينيكا” على نطاق واسع، على الرغم من عدم قيام إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بذلك.

وأدى القلق من أن اللقاح قد يكون مرتبطا بجلطات دموية نادرة حدثت في بعض البلدان، للتوصية بعدم استخدامه للأشخاص الأصغر سنا، وذلك بحسب AP

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