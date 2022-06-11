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أستراليا تتوصل لتسوية مع فرنسا بشأن صفقة “الغواصات الملغاة”

منذ 38 دقيقة

غواصات فرنسية

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قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيس السبت إن حكومته توصلت إلى تسوية بقيمة 555 مليون يورو (583.58 مليون دولار) مع مجموعة نافال الفرنسية بشأن قرار العام الماضي بإلغاء صفقة الغواصات الفرنسية.

وقال ألبانيس في مؤتمر صحفي “هذه تسوية عادلة ومنصفة”.

وقال إن التسوية جاءت بعد مناقشات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وشكره على الطريقة الودية التي تم من خلالها إعادة العلاقات بين أستراليا وفرنسا.

وكانت أستراليا قد ألغت العام الماضي طلبية بمليارات الدولارات لشراء غواصات مع مجموعة نافال الفرنسية لصناعة السفن الحربية واختارت بدلا من ذلك صفقة بديلة مع الولايات المتحدة وبريطانيا. وأثارت هذه الخطوة غضب باريس وتسببت في أزمة دبلوماسية غير مسبوقة.

    المصدر :
  • رويترز

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