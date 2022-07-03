أستراليا.. تخوّف من فيضانات جنوب سيدني والسلطات تأمر بالإخلاء

تلقّى آلاف السكان أوامر بإخلاء منازلهم جنوب غرب سيدني، أكبر مدن أستراليا وسط هطول أمطار غزيرة على الساحل الشرقي واحتمال حدوث فيضانات في مناطق اجتاحتها فيضانات في مارس آذار.

وحذّر مكتب الأرصاد الجوية من هطول أمطار غزيرة من المحتمل أن تؤدي إلى فيضانات وانهيارات أرضية على امتداد منطقة الساحل الشرقي إلى الشمال والجنوب من سيدني في ولاية نيو ساوث ويلز، مع توقع اشتداد هطول الأمطار خلال الأيام القليلة المقبلة.

في السياق، قالت خدمة الطوارئ بولاية نيو ساوث ويلز في أوامر الإخلاء لمنطقة سيدني الجنوبية: “إذا بقيتم في المنطقة، فقد تكونون بدون كهرباء ومياه وخدمات أساسية أخرى وقد يكون من الخطير جدا أن نتدخل لإنقاذكم”.

وزير الدفاع الأسترالي “ريتشارد مارليس” أشار، في حديث لشبكة سكاي نيوز، الى أن الحكومة الأسترالية زودت الولاية بمئة جندي وطائرتي هليكوبتر للمساعدة في أي عمليات إنقاذ.

الى ذلك، قالت هيئة إدارة المياه إن الأمطار الغزيرة تسببت في تسرب المياه من سد في جنوب غرب سيدني خلال الليل، مضيفةً أن نماذج المحاكاة أظهرت أن التسرب سيكون مشابهًا لتسرب كبير حدث في آذار 2021 في السد نفسه.