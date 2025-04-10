أستراليا ترفض عرض الصين للتعاون في مواجهة الرسوم الجمركية الأمريكية

رفضت أستراليا، اليوم الخميس، اقتراحا من الصين بالعمل معا لمواجهة الرسوم الجمركية الأمريكية وقالت إنها ستواصل بدلا من ذلك تنويع تجارتها وتقليل اعتمادها على الصين وهي أكبر شريك تجاري لها.

وقال ريتشارد مارلز نائب رئيس الوزراء لشبكة سكاي نيوز “لن نتعاون مع الصين فيما يتعلق بأي منافسة تجري في العالم” في إشارة إلى اقتراح السفير الصيني للدول للعمل معا فيما يتعلق بالتجارة.

وتابع قائلا “لن نفعل ذلك. ما نفعله هو السعي وراء مصالح أستراليا الوطنية وتنويع تجارتنا حول العالم”.

وقال إن أستراليا ستعمل على تعزيز متانة اقتصادها من خلال تعزيز العلاقات التجارية مع الاتحاد الأوروبي وإندونيسيا والهند وبريطانيا والشرق الأوسط.

وحث السفير الصيني لدى أستراليا في مقال رأي بإحدى الصحف كانبيرا على التعاون مع بكين للدفاع عن نظام التجارة العالمي متعدد الأطراف.

وقال “في ظل المستجدات، تقف الصين على أهبة الاستعداد للتعاون مع أستراليا والمجتمع الدولي للاستجابة بشكل مشترك للتغيرات في العالم”.