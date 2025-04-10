الخميس 12 شوال 1446 ﻫ - 10 أبريل 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أستراليا ترفض عرض الصين للتعاون في مواجهة الرسوم الجمركية الأمريكية

منذ 39 دقيقة
علم أستراليا

علم أستراليا

A A A
طباعة المقال

رفضت أستراليا، اليوم الخميس، اقتراحا من الصين بالعمل معا لمواجهة الرسوم الجمركية الأمريكية وقالت إنها ستواصل بدلا من ذلك تنويع تجارتها وتقليل اعتمادها على الصين وهي أكبر شريك تجاري لها.

وقال ريتشارد مارلز نائب رئيس الوزراء لشبكة سكاي نيوز “لن نتعاون مع الصين فيما يتعلق بأي منافسة تجري في العالم” في إشارة إلى اقتراح السفير الصيني للدول للعمل معا فيما يتعلق بالتجارة.

وتابع قائلا “لن نفعل ذلك. ما نفعله هو السعي وراء مصالح أستراليا الوطنية وتنويع تجارتنا حول العالم”.

وقال إن أستراليا ستعمل على تعزيز متانة اقتصادها من خلال تعزيز العلاقات التجارية مع الاتحاد الأوروبي وإندونيسيا والهند وبريطانيا والشرق الأوسط.

وحث السفير الصيني لدى أستراليا في مقال رأي بإحدى الصحف كانبيرا على التعاون مع بكين للدفاع عن نظام التجارة العالمي متعدد الأطراف.

وقال “في ظل المستجدات، تقف الصين على أهبة الاستعداد للتعاون مع أستراليا والمجتمع الدولي للاستجابة بشكل مشترك للتغيرات في العالم”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

المؤشر نيكي الياباني
المؤشر نيكي الياباني يقفز 9% بدعم من تعليق ترامب للرسوم الجمركية
انتعاش عملات الملاذ الآمن مع تصعيد ترامب
انتعاش عملات الملاذ الآمن مع تصعيد ترامب للحرب التجارية مع الصين
سلاح الجو الإسرائيلي- أرشيفية
غزة تحت القصف
زلزال يهز سلاح الجو الإٍسرائيلي!

الأكثر قراءة

وفيق صفا
وفيق صفا ينشط في بيروت.. أسلحة من إيران تحطّ في المرفأ!
مدرسة الأمير شكيب ارسلان الرسمية في بيروت
تحديد عطلة المدارس في الجمعة العظيمة والفصح
العشائر العربية- تعبيرية
العشائر العربية تدخل بقوة على خط الانتخابات البلدية.. والطموح إلى النيابة