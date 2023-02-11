أستراليا ترفع حجم مساعداتها لليمن إلى 10 ملايين دولار

أعلنت أستراليا، السبتـ تخصيص خمسة ملايين دولار إضافية لليمن لمواجهة انعدام الأمن الغذائي في البلد الذي يواجه فيه الملايين الجوع، مما يرفع مساعداتها الإنسانية له إلى عشرة ملايين دولار منذ سبتمبر أيلول 2022.

وقال وزير التنمية الدولية ومنطقة المحيط الهادي، بات كونروي، ومساعد وزير الخارجية تيم واتس، في بيان مشترك إن الحكومة الأسترالية ستقدم 25 مليون دولار إضافية مساعدات طارئة لمواجهة انعدام الأمن الغذائي العالمي والأزمات الإنسانية في اليمن وباكستان والقرن الأفريقي.

وأكد وزير التنمية الدولية الأسترالي أن “هذه المساعدة تستهدف دعم الأشخاص الأكثر عرضة للخطر والأكثر معاناة من أزمة انعدام الأمن الغذائي الحاد في هذه الدول”.

ويعاني اليمن أزمة اقتصادية وإنسانية حادة، هي الأسوأ في العالم وفقا للأمم المتحدة، في ظل الحرب والفجوات الحادة في التمويل والتضخم العالمي والتأثير غير المباشر للحرب في أوكرانيا.

ويستورد اليمن 90 بالمئة من احتياجاته من الغذاء، ويأتي 45 بالمئة من وارداته من القمح من أوكرانيا وروسيا.

وأدى الصراع الدامي المستمر منذ ثماني سنوات بين التحالف الذي تقوده السعودية وجماعة الحوثي المتحالفة مع إيران إلى انهيار الاقتصاد وقيمة العملة ونقص الاحتياطيات الأجنبية ودفع الملايين إلى شفا المجاعة بعدما جعل أسعار المواد الغذائية بعيدة عن متناول الكثيرين.