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أستراليا تساعد ترامب على الوصول للقمر.. والمريخ

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قال سكوت موريسون، رئيس وزراء أستراليا، في مطلع الأسبوع، إن بلاده ستستثمر 150 مليون دولار أسترالي (101 مليون دولار) في شركاتها وتكنولوجيتها لمساعدة محاولة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الهبوط على سطح القمر بحلول عام 2024، وما يلي ذلك من بعثات أميركية إلى المريخ.

وذكر موريسون خلال زيارة لمقر إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا)، أن خطة الاستثمار الخمسية ستساعد على دعم قطاع الأعمال لأنظمة التشغيل الآلي الأميركية، وبناء معدات لمركبات الفضاء، والقيام بدور في التنقيب عن المعادن.

وأضاف ” إننا ندعم المشروعات الأسترالية للقمر بل وللمريخ”.

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وجاء هذا الإعلان بعد أن قام موريسون بزيارة دولة للبيت الأبيض، الجمعة، حيث استقبل بشكل رسمي في إشارة إلى علاقات أستراليا القوية مع الولايات المتحدة، بعد فترة من العلاقات المتوترة مع الصين.

وهذا الاستثمار جزء من خطة أسترالية أوسع لتعزيز قطاعها الفضائي مع إعلان موريسون أن الحكومة تريد زيادة حجم هذا القطاع إلى 3 أمثال ما هو عليه الآن إلى 12 مليار دولار أسترالي، وتوفير نحو 20 ألف فرصة عمل إضافية بحلول 2030.

وقال ترامب عندما سئل خلال مؤتمر مشترك مع موريسون بشأن برنامج الفضاء الأميركي إن التركيز حاليا كله منصب على المريخ.

 

المصدر وكالات

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