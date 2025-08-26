أستراليا تطرد السفير الإيراني وتتهم طهران بهجمات معادية للسامية

قالت أستراليا اليوم الثلاثاء إنها ستطرد سفير إيران في كانبيرا، فيما اتهم رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي طهران بتنفيذ هجومين معاديين للسامية في مدينتي سيدني وملبورن الرئيسيتين.

ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر تشرين الأول 2023، تعرضت منازل ومدارس ومعابد يهودية ومركبات في أستراليا لأعمال تخريب وحرق متعمد بدوافع معادية للسامية.

وقال ألبانيزي خلال مؤتمر صحفي إن وكالة المخابرات الأمنية الأسترالية جمعت معلومات مخابراتية موثوقة تفيد بأن الحكومة الإيرانية أصدرت توجيهات بشن هجومين على الأقل.

وأضاف “سعت إيران إلى إخفاء تورطها، لكن تقييم وكالة المخابرات الأمنية يشير إلى أنها كانت وراء الهجمات على مطعم لويس كونتيننتال كيتشن في سيدني في 20 أكتوبر من العام الماضي، وعلى كنيس أداس إسرائيل في ملبورن في السادس من ديسمبر”.

وأضاف أن وكالة المخابرات الأمنية تعتقد أن إيران ربما تكون قد أصدرت توجيهات بشن هجمات أخرى.

وتابع “كانت هذه أعمال عدوان استثنائية وخطيرة نفذتها دولة أجنبية على الأراضي الأسترالية… كانت محاولات لتقويض التماسك الاجتماعي وزرع الفتنة في مجتمعنا”.

وأضاف ألبانيزي أن أستراليا قررت تعليق عمل سفارتها في طهران وأن جميع دبلوماسييها بأمان في دولة ثالثة، مشيرا إلى أن الحكومة الأسترالية ستصنف الحرس الثوري الإسلامي الإيراني منظمة إرهابية.