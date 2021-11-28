أستراليا تعلن تسجيل إصابتين بالمتحور “أوميكرون”

أعلن مسؤولون صحيون في أستراليا، اليوم الأحد، إنهم اكتشفوا إصابتين بالمتحور الجديد من كورونا “أوميكرون” للمرة الأولى، بعد إجراء اختبار لمسافرين من جنوب إفريقيا وصلا إلى سيدني.

وأوضحت هيئة الصحة في ولاية نيو ساوث ويلز، أنها أجرت اختبارات عاجلة للتسلسل الجينومي وأكدت أن المتحور الجديد موجود لدى راكبين وصلا أمس السبت إلى سيدني.

وتم تسجيل أول إصابة بسلالة “B.1.1.529″، التي أطلقت عليها لاحقا منظمة الصحة العالمية اسم “أوميكرون”، في بوتسوانا يوم 11 نوفمبر لدى مواطن من جنوب إفريقيا، حيث تم رصد العدد الأكبر من المرضى بها، وتجاوز 80 مصابا.

وتحمل هذه النسخة عددا قياسيا من التحورات حيث يبلغ 50، بما في ذلك أكثر من 30 طفرة في بروتين سبايك الذي يتسلل من خلاله الفيروس إلى جسد الإنسان، وسط مخاوف واسعة من أن هذه السلالة قادرة على مقاومة اللقاحات الحالية.