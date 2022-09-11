أستراليا تعلن 22 سبتمبر يوما للحداد الوطني على وفاة الملكة إليزابيث

قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي (الأحد 11-9-2022) إن أستراليا ستقيم يوم حداد وطني في 22 سبتمبر أيلول على روح الملكة إليزابيث، معلنا أنه سيكون عطلة رسمية.

وأضاف أنه سيسافر إلى لندن مع الحاكم العام لأستراليا ديفيد هيرلي يوم الخميس لحضور جنازة الملكة في 19 سبتمبر أيلول ثم العودة إلى أستراليا في 21 من الشهر ذاته.

وقال لقناة ايه.بي.سي التلفزيونية “بعد ذلك من المقرر أن يكون اليوم التالي يوما للحداد الوطني والتأبين.”

وقال رئيس الوزراء “هذا للسماح للناس للحداد على وفاة الملكة إليزابيث”.

ومن المقرر أن يعلن هيرلي، ممثل العاهل البريطاني في أستراليا، رسميا أن الملك تشارلز أصبح رئيسا لدولة أستراليا في مراسم تقام بمبنى البرلمان في كانبيرا اليوم الأحد.

والعاهل البريطاني هو رئيس الدولة في أستراليا، بالإضافة إلى 14 دولة أخرى خارج المملكة المتحدة، لكنها رئاسة شرفية إلى حد كبير.

وتم تنكيس الأعلام الوطنية في أستراليا، وتعليق عمل البرلمان وعرض صورة ضخمة للملكة على دار الأوبرا في سيدني.

وزارت الملكة إليزابيث أستراليا على نحو متكرر خلال فترة حكمها، وبلغ عدد الزيارات 16 الأولى في عام 1954 والأخيرة في عام 2011.