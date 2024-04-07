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أستراليا تعيّن مستشاراً للتحقيق في حادثة "المطبخ العالمي" بـ غزة

منذ 4 دقائق
آخر تحديث: 7 - أبريل - 2024 5:32 مساءً
جوازات سفر تخص عمال المطبخ المركزي العالمي الذين قتلتهم غارة إسرائيلية في غزة

جوازات سفر تخص عمال المطبخ المركزي العالمي الذين قتلتهم غارة إسرائيلية في غزة

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أعلنت أستراليا اليوم الأحد 7 نيسان/أبريل 2024، تعيين مستشار خاص مكلف للعمل مع إسرائيل لضمان الشفافية في التحقيق بشأن مقتل أسترالية من بين عاملي الإغاثة التابعين للمطبخ المركزي العالمي.

وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ، في مؤتمر صحفي أمس السبت، إن المعلومات التي وفرتها إسرائيل بشأن مقتل العاملة الأسترالية غير كافية، لذلك ترغب أستراليا في تعيين شخص مؤهل للإشراف على التحقيقات.

وأوضحت ستقوم الحكومة بتسمية مستشار خاص طلبنا من الإسرائيليين العمل معه، لكي نكون على بينة من صوابية التحقيق في قصف موكب منظمة المطبخ المركزي العالمي.

وقُتل 7 من العاملين الإنسانيين بالمنظمة، جراء قصف نفذته مسيّرة إسرائيلية الاثنين الماضي في غزة، وطال السيارات الثلاث التي ضمّها موكبهم في القطاع المحاصر.

وكان من بين العاملين القتلى الأسترالية لالزاومي “زومي” فرانكوم (43 عامًا) إضافة إلى بولندي وأمريكي كندي وثلاثة بريطانيين وفلسطيني.

وكان موكب المنظمة الخيرية غير الحكومية ينقل مساعدات داخل غزة، وتعرّض للقصف في دير البلح وسط القطاع. وحملت السيارات الثلاث شعار المنظمة على سطحها، إلا أن تحقيق الجيش الإسرائيلي خلص الى أن كاميرا الطائرة المسيّرة لم تتمكن من رؤية هذا الشعار بسبب الظلام.

وسبق للمنظمة أن أكدت أن الموكب كان يتحرك في منطقة لا تشهد قتالًا مباشرًا، كما أن تحركات المنظمة كانت بالتنسيق مع الجيش الإسرائيلي.

وأثار قصف موكب المنظمة إدانات دولية أبرزها من الولايات المتحدة، حليفة إسرائيل، خصوصًا مع الأزمة الإنسانية التي يواجهها قطاع غزة وبلغت حد المجاعة.

    المصدر :
  • الجزيرة

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