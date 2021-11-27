أستراليا تفرض الحجر الصحي على القادمين من 9 دول إفريقية

أعلنت أستراليا، السبت، عن اتخاذ عدة إجراءات لمواجهة المتحور الجديد من فيروس كورونا المعروف باسم “أوميكرون”.

أعلن وزير الصحة الأسترالي جريج هانت اليوم السبت أن بلاده ستبدأ تطبيق حجر صحي لمدة 14 يوما على المواطنين القادمين من 9 دول إفريقية بينهم جنوب إفريقيا بسبب تفشي متحور كورونا الجديد.

وقال وزير الصحة الأسترالي في مؤتمر صحفي اليوم السبت، إن أي شخص ليس مواطنا أستراليا، وكان موجودا خلال الأسبوعين الماضيين في البلدان الإفريقية حيث تم اكتشاف المتحور الجديد لفيروس كورونا لن يتمكن من دخول أستراليا.

وحذرت مفوضية الصحة الأوروبية من تفشي المتحور الجديد لفيروس كورونا “أوميكرون” (omicron) في أوروبا التي تشهد موجة خامسة من الوباء، وفي حين انضمت الولايات المتحدة ودول عربية لحظر السفر إلى جنوب أفريقيا ودول مجاورة، أعلنت شركة “مودرنا” (Moderna) الأميركية أنها تسعى لإنتاج جرعة معززة مضادة للمتحور الجديد.

وكانت هذه السلالة الجديدة من فيروس كورونا قد اكتشفت يوم 24 من الشهر الجاري في جنوب أفريقيا، وهي خامس سلالة توضع ضمن هذا التصنيف بعد سلالات “دلتا” و”بيتا” و”ألفا” و”غاما”.