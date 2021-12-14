أستراليا تقرر التعايش مع “كورونا

أعلنت السلطات الأسترالية، اليوم الثلاثاء، أنها ستواصل تخفيف القيود قبل عيد الميلاد، على الرغم من الارتفاع الإضافي في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد.

وأوضحت السلطات أن الإصابات الجديدة لن تمنعها من رفع بعض الإجراءات المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا اعتبارا من يوم غد، مثل ارتداء الأقنعة في الأماكن العامة أو حظر دخول غير المطعمين إلى المطاعم والحانات.

وقال رئيس الوزراء، سكوت موريسون : “قررنا التعايش مع هذا الفيروس”، لافتا إلى أن “عيد الميلاد الذي نحن بصدد الاحتفال به هو هدية منحها الأستراليون لأنفسهم، بسبب الطريقة التي عملوا بها معا والتقيد بالإجراءات التي اتخذناها”.

هذا وسجلت ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية أكثر من 800 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم، ويرجع ذلك على وجه الخصوص إلى التجمعات المنظمة كجزء من احتفالات نهاية العام.

يذكر أيضا أن أستراليا اكتشفت أكثر من 85 حالة من متحور “أوميكرون” شديد العدوى منذ ظهوره في البلاد.

وعبر وزير الصحة في نيو ساوث ويلز، براد هازارد، عن شعوره بالقلق لأن قلة قليلة من الناس تلقوا جرعة ثالثة من لقاح كورونا، بينما تعهد بعدم اتخاذ أي قرار جديد بالإغلاق.