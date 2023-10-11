أستراليا تنظم رحلتين جويتين لإجلاء مواطنيها من إسرائيل

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز اليوم الأربعاء أن أستراليا نظمت رحلتين جويتين لإعادة مواطنيها من إسرائيل.

وأوضح ألبانيز أن الرحلة الأولى ستغادر يوم الجمعة والثانية يوم الأحد، وستكونان من مطار بن جوريون إلى لندن.

وقال ألبانيز في مؤتمر صحفي “نقيِّم جميع الخيارات لإعادة الأستراليين الراغبين في العودة إلى وطنهم في أقرب وقت ممكن”.

وأشار إلى أن العدد الكبير من الأستراليين الذين يعيشون أو يسافرون إلى إسرائيل يجعل من الصعب معرفة عدد المواطنين الموجودين بها بشكل دقيق.

وذلك بعد أن أعلنت الحكومة الدنماركية اليوم الأربعاء، أنها ستعرض إجلاء مواطنيها من إسرائيل والأراضي الفلسطينية.

وكانت عدة دول قد أعلنت أنها ستجلي رعاياها من إسرائيل أو أجلتهم بالفعل، حيث أعلنت كندا على لسان وزيرة خارجيتها ميلاني جولي إن كندا تخطط لإجلاء رعاياها من إسرائيل في الأيام المقبلة بمساعدة طائرات من القوات المسلحة الكندية.

كما باشرت بولندا وسويسرا وفرنسا العمل على إجلاء رعاياهم من إسرائيل.

من جانبها، أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة، بارتفاع حصيلة العدوان الإٍسرائيلي إلى 950 شهيدا و5000 مصاب، جراء الغارات الإسرائيلية على القطاع منذ السبت الماضي.

وارتفع عدد قتلى الاحتلال الإسرائيلي جراء عملية طوفان الأقصى إلى نحو 1200 قتيل والإصابات إلى 2900، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام إسرائيلية.