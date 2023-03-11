أستراليا.. عمليات إجلاء في ولاية كوينزلاند بسبب الفيضانات

أجلت خدمات الطوارئ في ولاية كوينزلاند الأسترالية عددا من السكان إلى مناطق آمنة، السبت، بعد أن اجتاحت فيضانات قياسية ناجمة عن أمطار غزيرة شمال غرب المنطقة.

وقالت الشرطة اليوم إنه تم إجلاء 53 من سكان بلدة بوركيتاون النائية والتي تبعد حوالي 2115 كيلومترا إلى الشمال الغربي من عاصمة الولاية برزبين منذ أن تسببت الأمطار الغزيرة في حدوث فيضانات الأسبوع الماضي.

وظل نحو 100 من السكان في البلدة، وتستعد الشرطة لإجلاء المزيد من الأشخاص اليوم حيث توقع خبراء الأرصاد أن تبلغ مستويات الأنهار في المنطقة ذروتها غدا الأحد.

تأتي حالة الطوارئ بعد فيضانات متكررة في شرق أستراليا خلال العامين الماضيين بسبب ظاهرة الطقس لا نينا المستمرة منذ سنوات، والتي تشمل فيضانات تحدث “مرة واحدة كل 100 عام” تضرب المناطق النائية في الإقليم الشمالي المجاور في يناير كانون الثاني.

وفي بلدة بوركيتاون تجاوز الفيضان الرقم القياسي المسجل في مارس آذار 2011 البالغ 6.87 مترا بعد هطول ما يصل إلى 293 مليمترا من الأمطار يومي الخميس والجمعة وفقا لما ذكرة مكتب الأرصاد الجوية. (