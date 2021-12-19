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أستراليا لن تفرض قيودا على احتفالات عيد الميلاد

19 - ديسمبر - 2021
أوستراليا ستنتج لقاحا ضد الوباء وتوزعه مجانا على مواطنيها

أستراليا اتخذت عدة اجراءاتت لكبح كورونا في فيكتوريا

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قال مسؤولون أستراليون، اليوم الأحد، إنه لا حاجة لفرض إغلاق وقت احتفالات عيد الميلاد على الرغم من ارتفاع الإصابات بسلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا في سيدني إذ أن معدل التطعيم العالي في البلاد يجنب الناس دخول المستشفيات.

وقال كريج هانت وزير الصحة، إنه على ثقة من أن أستراليا لن تحتاج لاتباع خطى هولندا التي أعادت فرض الإغلاق في فترة عيد الميلاد ورأس السنة للحد من انتشار السلالة شديدة العدوى.

وقال هانت للصحفيين، في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون، “فصل الصيف يقترب ولدينا أحد أعلى مستويات التطعيم في العالم وظروف مختلفة تماما. لذلك لا نرى ضرورة لذلك في أستراليا”.

وتابع أن هولندا شهدت إصابات ووفيات أعلى بكثير مما شهدته أستراليا بسبب الجائحة وهي الآن في فصل الشتاء الذي يزيد فيه احتمال ارتفاع الإصابات.

وكان حال أستراليا أفضل كثيرا من غيرها من الدول وقت الجائحة بعد أن أغلقت حدودها في مارس آذار 2020 فسجلت إجمالا 247 ألف إصابة و2142 وفاة بكوفيد-19.

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