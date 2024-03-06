أستراليا وآسيان تدعوان إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة

اختتمت أستراليا ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) اليوم الأربعاء 6 مارس/آذار 2024، قمة استمرت ثلاثة أيام، ودعا بيان مشترك إلى ضبط النفس في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه ووقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة.

وأكدتا في البيان المشترك على القلق إزاء الوضع الإنساني “الخطير” في غزة مع الدعوة للإفراج عن جميع المحتجزين في الصراع الدائر بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وقال البيان “ندين الهجمات ضد جميع المدنيين والبنية التحتية المدنية، والتي تؤدي إلى مزيد من التدهور في الأزمة الإنسانية في غزة، بما في ذلك تقييد الوصول إلى الغذاء والماء والاحتياجات الأساسية الأخرى”.

وأضاف “نحث على وقف فوري ودائم لإطلاق النار لأسباب إنسانية”.

واستضافت أستراليا قمة مع آسيان في ملبورن بمناسبة مرور 50 عاما على إقامة العلاقات بينهما، على الرغم من استمرار الخلافات بين أعضاء آسيان العشرة حول خطط الصين لتوسيع الوجود الدبلوماسي والعسكري في بحر الصين الجنوبي.

ودعا الجانبان إلى ضبط النفس في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه.

كما دعا البيان إلى نظام “قائم على القواعد” في منطقة المحيطين الهندي والهادي، حيث تتطلع بكين إلى زيادة وجودها في بحر الصين الجنوبي.

وتضم رابطة آسيان دولا ذات أغلبية مسلمة هي ماليزيا وإندونيسيا وبروناي، في حين تعد أستراليا داعما قويا لإسرائيل رغم دعوتها في السابق إلى وقف إطلاق النار وانتقادها لما سببه الصراع بين إسرائيل وحماس من أعداد كبيرة للقتلى.