أسرة شيرين أبو عاقلة تلتقي بلينكن للمطالبة بتحقيق العدالة

طالبت أسرة الصحفية بقناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة بتحقيق العدالة فيما يخص مقتلها، وذلك قبل اجتماع في واشنطن مع وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكين الثلاثاء.

ونشرت لينا أبو عاقلة، ابنة شقيقها طوني، مقطعا مصورا على تويتر من خارج وزارة الخارجية تقول فيه إنها وأفراد أسرتها الآخرين “هنا للمطالبة بتحقيق العدالة لشيرين”.

وقُتلت شيرين، وهي فلسطينية تحمل الجنسية الأمريكية، في 11 مايو أيار خلال غارة إسرائيلية على بلدة جنين بالضفة الغربية المحتلة في ظل ظروف لا تزال محل خلاف مرير.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية هذا الشهر إن أبو صحفية الجزيرة قُتلت على الأرجح بنيران أُطلقت من مواقع إسرائيلية، لكن ربما كان ذلك غير مقصود، مستشهدة بتحقيق أجراه منسق الأمن الأمريكي.

وانتقدت أسرة شيرين ومسؤولون فلسطينيون التقرير وأكدوا أنها استُهدفت عمدا، وهو ما تنفيه إسرائيل.

وجاء في بيان لينا على تويتر “سوف نتابع المساءلة عن قتلها مهما كلفنا الأمر…عاشت شيرين لتكشف الحقيقة وراء كل قصة، وسنفعل نحن كذلك”.

ولم ترد وزارة الخارجية على الفور على طلب للتعليق.

واتهمت أسرة شيرين الولايات المتحدة بمساعدة إسرائيل على الإفلات من العقاب على قتلها. وطلبت لقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن شخصيا أثناء زيارته لإسرائيل هذا الشهر لكن دون جدوى.