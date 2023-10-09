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مباحثات قطرية لمبادلة أسرى حماس مع معتقلين فلسطينيين

منذ ساعة واحدة
علم قطر

علم قطر

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كشف مصدر لرويترز أن وسطاء قطريين أجروا اتصالات عاجلة مع قيادات في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) لمحاولة التفاوض على إطلاق سراح نساء وأطفال إسرائيليين تحتجزهم الحركة في غزة مقابل إطلاق سراح 36 امرأة وطفلا فلسطينيا من السجون الإسرائيلية.

وقال المصدر المطلع على سير المحادثات إن المفاوضات التي تجريها قطر بالتنسيق مع الولايات المتحدة منذ مساء السبت “تمضي بشكل إيجابي”.

لكن لا توجد علامات على حدوث انفراجة في ظل تعنت من الجانبين.

وقال المصدر إن قطر على اتصال بقياديين من حماس في الدوحة وغزة منذ أن شنت الحركة هجوما من غزة واقتحمت بلدات إسرائيلية وقتلت أكثر من 800 إسرائيلي واحتجزت عشرات الأسرى.

    المصدر :
  • رويترز

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