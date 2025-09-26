أسطول الصمود يواصل الإبحار باتجاه غزة ويرفض مقترح الرئيس الإيطالي

قارب شراعي، جزء من أسطول الصمود العالمي الذي يهدف إلى الوصول إلى غزة وكسر الحصار البحري الإسرائيلي، يبحر قبالة جزيرة كريت، اليونان، 25 سبتمبر 2025. رويترز

أعلن أسطول الصمود العالمي مواصلة الإبحار باتجاه غزة، في حين حث الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا المنظمين على قبول مقترح يقضي بتحويل مسار المساعدات الإنسانية إلى قبرص، تمهيدا لنقلها إلى القطاع الفلسطيني عبر وساطة أممية وإيطالية وبمشاركة البطريركية اللاتينية في القدس.

وأكدت ماريا إلينا ديليا، الناطقة الرسمية باسم الوفد الإيطالي في أسطول الصمود العالمي، رفض العرض الذي تقدمت به الرئاسة الإيطالية، وقالت إنهم مستعدون لتقييم مقترحات الوساطة، “لكن ليس على حساب تغيير المسار، لأن ذلك يعني الاعتراف بشرعية ممارسات غير قانونية”.

وأوضحت ديليا، في تسجيل مصور، أن “الاقتراح الذي تلقيناه من الرئيس سيرجيو ماتاريلا يهدف إلى حماية الأرواح، لكنه في جوهره محاولة لتفادي إبحارنا في المياه الدولية، حيث نواجه خطر التعرض لهجوم”.

وتساءلت ديليا “لماذا لا يُسمح لنا بالإبحار في المياه الدولية؟ ماذا لو كانت القوارب التي تتعرض لهجوم عنيف من طائرات مسيّرة تابعة للسياح؟ هل كانت الحكومات ستتخذ موقفا مختلفا؟”.

ولاحقا، عقب تصريحات ديليا برفض مقترح رئيس إيطاليا، استدعى الوفد الإيطالي لـ”الحركة العالمية من أجل غزة” ديليا، للحضور إلى إيطاليا وقيادة الحوار شخصيا مع المؤسسات.

وأوضح الوفد أن استدعاء المتحدثة هو “من أجل إجراء حوار مباشر مع المؤسسات لضمان سلامة أعضاء الطاقم الإيطالي وتحقيق أهداف المهمة بما يتماشى مع القانون الدولي”.

وكان الوفد الإيطالي، قد رفض في وقت سابق نفس المقترح الذي قدمته الحكومة الإيطالية اليمينية، والقاضي بتحويل المساعدات إلى قبرص قبل إيصالها إلى غزة.

وقد أصدر الوفد بيانا أمس يؤكد أن مهمة أسطول الصمود تظل ملتزمة بهدفها الأساسي، ممثلا في كسر الحصار وتسليم المساعدات إلى سكان غزة، الذين يعانون من إبادة جماعية وتطهير عرقي ومجاعة متفاقمة.

وأضاف البيان أن “أي عرقلة للمهمة تُعد انتهاكا جسيما للقانون الدولي وتحديا للأمر المؤقت لمحكمة العدل الدولية، الذي يُلزم إسرائيل بتسهيل إيصال المساعدات إلى غزة”.

من جانب آخر، أعلن أسطول الصمود العالمي أنه يستعد للإبحار من سواحل كريت مرحلته الأخيرة باتجاه غزة، مؤكدا أن عُطْلا ميكانيكيا أصاب السفينة الرئيسية “فاميلي” ولكنه لن يثني المشاركين عن مواصلة مهمتهم الإنسانية.

وأوضح البيان أن طاقم السفينة المتعطلة سيعاد توزيعه على قوارب أخرى، في حين ستبقى اللجنة التوجيهية للأسطول على متن سفينة “ألما”.

انضمام سفن

وقد أفادت الجزيرة بانضمام سفينة حربية يونانية إلى مكان وجود سفن أسطول الصمود لكسر الحصار عن قطاع غزة.

وفي وقت سابق أكد وزير الخارجية اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس أن بلاده ستضمن الإبحار الآمن للقوارب في مياهها ضمن الأسطول المتجه إلى غزة، وأن أثينا أبلغت إسرائيل أن مواطنين يونانيين ضمن الأسطول.

وتعرض أسطول الصمود العالمي، الذي يضم نحو 50 قاربا مدنيا، الأربعاء الماضي لهجوم بطائرات مسيرة تحمل قنابل صوتية ومواد مجهولة في البحر المتوسط، قبل أن تعلن إيطاليا وإسبانيا إرسال سفن تابعة للبحرية لمساعدة الأسطول.

ولم يُصب أحد بأذى، لكنّ سفنا لحقت بها بعض الأضرار، في حين ألقى الأسطول بالمسؤولية على إسرائيل، التي قالت سابقا إنها ستستخدم أي وسيلة لمنع وصول القوارب إلى غزة.