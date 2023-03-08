أسعار الذهب تتراجع إلى أدنى مستوى في أسبوع

تراجعت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى في أسبوع الأربعاء بعد أن قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول إنه من المحتمل أن يتطلب الأمر رفع أسعار الفائدة بأعلى من المتوقع للحد من الضغوط التضخمية.

وتراجع الذهب 0.1 بالمئة في المعاملات الفورية‭ ‬إلى 1812.44 دولار للأوقية (الأونصة)، كما انخفضت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.2 بالمئة إلى 1816.50 دولار.

وقال باول، في اليوم الأول لإفادة نصف سنوية يدلي بها أمام الكونغرس على مدى يومين، إنه من المرجح أن يحتاج الاحتياطي الاتحادي لرفع أسعار الفائدة بأكثر مما كان متوقعا في مواجهة البيانات القوية الأخيرة، وإنه مستعد لاتخاذ خطوات أكبر إذا أشار “مجمل” المعلومات الواردة إلى ضرورة اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لكبح التضخم.

وفي أعقاب تصريحات باول أمس الثلاثاء 7\3\2023 تراجعت أسعار الذهب 1.9 بالمئة، أو أكثر من 30 دولارا، لتصل إلى 1812.55 دولارا.

وعادة ما تضعف أسعار الفائدة المرتفعة من جاذبية الذهب لأنها تزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الأصل الذي لا يدر عائدا.

وتتوقع الأسواق الآن رفع أسعار الفائدة 50 نقطة أساس في اجتماع السياسة النقدية للمركزي الأمريكي في 21 و22 مارس\آذار.

وصعد مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر، مما جعل المعدن النفيس أكثر تكلفة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 20.03 دولار للأوقية، فيما ارتفع البلاتين 0.8 بالمئة إلى 936.72 دولار والبلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1391.40 دولار.