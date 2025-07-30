أسعار الذهب ترتفع مدعومة بتراجع طفيف للدولار

ارتفعت أسعار الذهب الأربعاء، مدعومة بانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية وتراجع طفيف للدولار، بينما يترقب المستثمرون بيان مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي في وقت لاحق من اليوم للحصول على مؤشرات بشأن مسار السياسة النقدية المستقبلية.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 3329.27 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:36 بتوقيت غرينتش. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 3326.90 دولار.

وقال كيلفن وونج كبير محللي الأسواق لدى أواندا “قد يكون هناك احتمال أن يبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي في اتخاذ موقف يميل للتشديد، وهذا ما يتضح من خلال عوائد سندات الخزانة الأمريكية”، مضيفا أن قوة الدولار تراجعت أيضا في هذه المرحلة.

تراجع مؤشر الدولار من أعلى مستوى له في أكثر من شهر، بينما استقرت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات لتقترب من أدنى مستوى لها في شهر.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي على أسعار الفائدة دون تغيير، على الرغم من دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المستمرة لخفضها. ولا تزال الأسواق تتوقع خفضا محتملا لأسعار الفائدة في سبتمبر أيلول.

ويميل الذهب إلى تحقيق أداء جيد في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 38.14 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.6 بالمئة إلى 1386.31 دولار، وارتفع البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1262.99 دولار.