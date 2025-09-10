أسعار الذهب ترتفع مدعومة برهانات خفض أسعار الفائدة

ارتفعت أسعار الذهب الأربعاء متماسكة فوق مستوى 3600 دولار للأوقية مدعومة بتوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية هذا الشهر، في حين يترقب المستثمرون تقارير التضخم الرئيسية هذا الأسبوع.

بحلول الساعة 01:01 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 3635.329 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن قفز إلى مستوى قياسي بلغ 3673.95 دولار أمس الثلاثاء 9\9\2025.

لكن العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر\كانون الأول انخفضت 0.2 بالمئة إلى 3673.70 دولار.

وقال كايل رودا محلل الأسواق المالية لدى كابيتال دوت كوم “المعنويات تدفع الأسعار للصعود. هناك عدد من العوامل الرئيسية التي تحرك أسعار الذهب في الوقت الحالي. العامل الرئيسي هو توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية”.

وتصدر بيانات التضخم في أسعار المنتجين بالولايات المتحدة في الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش كما تصدر قراءة تضخم أسعار المستهلكين غدا الخميس، ويجري متابعتها عن كثب للحصول على المزيد من الإشارات حول مسار سعر الفائدة.

وقالت الحكومة الأمريكية أمس الثلاثاء إن الاقتصاد أتاح على الأرجح وظائف أقل مما كان متوقعا سابقا في الأشهر الاثني عشر حتى مارس آذار، مما يشير إلى أن نمو الوظائف تعثر بالفعل قبل فرض الرئيس دونالد ترامب الرسوم الجمركية المرتفعة على الواردات.

كما أشارت بيانات الوظائف غير الزراعية الصادرة الأسبوع الماضي إلى ضعف ظروف سوق العمل في الولايات المتحدة، كما أنها عززت من احتمالية خفض أسعار الفائدة في اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي هذا الشهر.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 41 دولارا للأوقية. وارتفع البلاتين 0.9 بالمئة إلى 1380.74 دولار ولم يطرأ تغير يذكر على البلاديوم ليستقر عند 1148.57 دولار.