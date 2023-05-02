أسعار الذهب تستقل وسط حالة حذر قبيل اجتماع الاتحادي

استقرت أسعار الذهب، الثلاثاء، إذ ينتظر المتعاملون وسط حالة من الحذر إشارات جديدة من البنوك المركزية الكبرى بشأن خطط سياساتهم النقدية، خاصة مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي.

ولم يطرأ تغير يذكر على الذهب في المعاملات الفورية ليسجل 1983.29 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0528 بتوقيت جرينتش.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1991 دولارا.

هناك توقعات كبيرة بأن يرفع الاحتياطي الاتحادي، الذي يجتمع في الثاني والثالث من مايو أيار، أسعار الفائدة 25 نقطة أساس.

وقال أجاي كيديا عضو مجلس إدارة كيديا كوموديتيز في مومباي إن أسعار الذهب يمكن أن تتحرك صوب مستوى 2000 دولار إذا سلط مجلس الاحتياطي الاتحادي الضوء على مخاوف الركود وألمح إلى أيقاف مؤقت لدورة رفع أسعار الفائدة.

ومن المرجح أيضا أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة السابعة على التوالي في اجتماع يوم الخميس.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 24.87 دولار للأوقية.

ونزل البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1048.34 دولار، بينما ارتفع البلاديوم واحدا بالمئة إلى 1466.36 دولار.