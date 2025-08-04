الأثنين 10 صفر 1447 ﻫ - 4 أغسطس 2025 |
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أسعار الذهب تنخفض بعد صعود قوي مدعوم ببيانات وظائف ضعيفة

منذ ساعتين
تراجع أسعار الذهب

تراجع أسعار الذهب

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تراجعت أسعار الذهب اليوم الإثنين متأثرة بعمليات جني الأرباح التي قام بها المتعاملون بعد الارتفاع الحاد الذي شهدته الجلسة السابقة عقب صدور بيانات الوظائف الأمريكية التي جاءت أضعف من المتوقع وعززت التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة في سبتمبر أيلول.

وبحلول الساعة 00:55 بتوقيت غرينتش، تراجع الذهب في المعاملات الفورية بنحو 0.3 بالمئة ليلامس 3351.80 دولار للأوقية (الأونصة). وارتفع الذهب بأكثر من اثنين بالمئة يوم الجمعة. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنحو 0.2 بالمئة إلى 3404.80 دولار.

وانخفض مؤشر الدولار 0.5 بالمئة مقابل سلة من العملات الرئيسية، مما يجعل الذهب أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

أشار نمو الوظائف الأمريكية الأقل من المتوقع في يوليو تموز ومراجعة بالخفض بمقدار 258 ألف وظيفة في الوظائف غير الزراعية لشهري مايو أيار ويونيو حزيران إلى تدهور حاد في ظروف سوق العمل وإحياء الآمال في خفض المركزي الأمريكي لسعر الفائدة، مع توقع بنسبة 90 بالمئة في الأسواق لخفض الفائدة في سبتمبر أيلول وفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي.

يميل الذهب، الذي يعتبر أحد أصول الملاذ الآمن في حالات الضبابية السياسية والاقتصادية، إلى الازدهار في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 36.83 دولار للأوقية. وتراجع البلاتين 0.6 بالمئة إلى 1307.25 دولار للأوقية. ونزل البلاديوم 1.6 بالمئة إلى 1189.27 دولار للأوقية.

    المصدر :
  • رويترز

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