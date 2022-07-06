أسعار الذهب تهبط الى أدنى مستوياتها في سبعة أشهر

تراجعت أسعار الذهب مقتربة من أدنى مستوياتها في سبعة أشهر الأربعاء الواقع في 6 تموز، إذ أضرت قوة الدولار وتوقعات رفع الفائدة بسعر المعدن الذي لا يدر عائدا.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1760.90 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1053 بتوقيت جرينتش بعد انخفاضه بنحو 2.6 بالمئة أمس الثلاثاء. ونزلت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.3 بالمئة إلى 1759.00 دولارا للأوقية.

وارتفع سعر الدولار، المنافس للذهب كملاذ آمن للقيمة، مقتربا من أعلى مستوياته في 20 عاما مما جعل الذهب المقوم بالدولار أقل جاذبية للمشترين بالعملات الأخرى.

وواجه الذهب آثار رفع أسعار الفائدة وعائدات السندات على مستوى العالم مما يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لاقتناء المعدن.

ورفعت البنوك المركزية الرئيسية أسعار الفائدة في حزيران بأكثر مما رفعتها خلال 20 سنة مضت وفقا لحسابات رويترز.

ومع استمرار ارتفاع التضخم لأعلى مستوياته منذ عقود، ليس من المتوقع أن يتوقف رفع الفائدة هذا العام.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 19.15 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 0.9 بالمئة إلى 867.71 دولار. وزاد البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 1947.82 دولار.