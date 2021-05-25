أسعار الذهب تهبط !

هبطت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، إذ تحسن الإقبال على المخاطرة بعد أن هدَّأ مسؤولون بمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي مخاوف المستثمرين بشأن التضخم، غير أن خسائر المعدن حدَّ منها تراجع الدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وبحلول الساعة الـ05:03 بتوقيت غرينتش، خسر الذهب 0.1% في المعاملات الفورية مسجلا 1878.90 دولار للأوقية (الأونصة). ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1880.10 دولار.

وقال كبير محللي الأسواق لدى ”أواندا“ جيفري هالي: ”تحول تجاه المعنويات مرة أخرى إلى الجانب الصعودي خلال الليل بعد أن تحدث عدد من مسؤولي الاحتياطي الاتحادي عن مخاطر التضخم. أدى ذلك إلى انتعاش واسع النطاق في أسواق الأسهم وشهد زخم الذهب توقفا مؤقتا“.

وتابع: ”مستوى الدعم المهم للذهب في حدود 1845 دولارا للأوقية، وهو متوسط تحركاته في 200 يوم. طالما بقي فوق هذا المستوى، فإن الاتجاه الصعودي لا يزال مستمرا“.

وقال جيمس بولارد، رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في سانت لويس، إنه يتوقع أن التضخم في الولايات المتحدة سيكون فوق 2% هذا العام والعام المقبل، لكن تعليقات من عدد من مسؤولي الاحتياطي الاتحادي، بما فيهم بولارد، دعمت وجهة النظر القائلة إن موقف السياسة سيظل معلقا لبعض الوقت.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعد البلاديوم 0.8% إلى 2749.67 دولار للأوقية، وذلك بعد انخفاضه إلى أدنى مستوياته في شهر، أمس الاثنين.

وهبطت الفضة 0.7% إلى 27.62 دولار، في حين استقر البلاتين عند 1174.29 دولار.