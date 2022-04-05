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أسعار الفائدة في البنك المركزي الأوروبي قد تعود إلى الصفر هذا العام.. فما السبب؟

منذ 51 دقيقة
البنك المركزي الأوروبي

البنك المركزي الأوروبي (رويترز)

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قال رئيس البنك المركزي البلجيكي بيير وونش إن البنك المركزي الأوروبي قد يرفع أسعار الفائدة لتعود إلى الصفر هذا العام لمكافحة تضخم مرتفع، منضما بذلك إلى مجموعة من صانعي السياسة النقدية يتحدثون علنا الآن عن زيادة للفائدة.

ويبقي المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة في المنطقة السلبية منذ عام 2014 ولم يرفعها في أكثر من عشر سنوات، لكن قفزة في التضخم تجعل الآن زيادة في معدل فائدة الإيداع البالغ ناقص 0.5 بالمئة موضوعا مثار نقاش بشكل متزايد.

وقال وونش في مقابلة صحفية “استنادا إلى التوقعات الحالية، فإنه مع نمو اقتصادي إيجابي، فإننا سنرفع أسعار الفائدة إلى صفر بحلول نهاية العام… بالنسبة لي فإنها فعلا مسألة لا تحتاج لتفكير كبير.”

“لكن أجد لزاما علي أن أقول أنه حتى داخل البنك المركزي الأوروبي فإنه لا يوجد نقاش حول زيادة أسعار الفائدة.”

وسجل التضخم في منطقة اليورو مستوى قياسيا مرتفعا عند 7.5 بالمئة الشهر الماضي بفعل زيادات حادة في أسعار النفط، لكن بعض صانعي السياسات ما زالوا يجادلون بأن نمو الأسعار قد يتراجع عن مستوى 2 بالمئة الذي يستهدفه المركزي الأوروبي في الأجل المتوسط.

وقال وونش أيضا إن أسعار الفائدة قد تصل في نهاية المطاف إلى ذروة عند 1.5 بالمئة أو 2 بالمئة، فوق مستوى واحد بالمئة الذي تتوقعه الأسواق.

    المصدر :
  • رويترز

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