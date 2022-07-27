أسعار القمح الهندي تقفز لمستويات قياسية

قفزت أسعار القمح الهندي إلى مستوى قياسي، على الرغم من حظر الصادرات، مع تزايد الطلب وتراجع المعروض نتيجة لموجة حارة أضرت بالمحصول.

وخفض ارتفاع الأسعار فرص أن تقدم الهند كميات كبيرة من القمح بموجب اتفاقات حكومية ثنائية لدول تعاني لتأمين الشحنات بسبب الحرب الدائرة في أوكرانيا.

وقفز سعر القمح الهندي في السوق المحلية إلى مستوى قياسي بلغ 23547 روبية للطن اليوم الأربعاء بزيادة 12 بالمئة عن مستوياته التي بلغها بعد أن حظرت الحكومة الصادرات بشكل مفاجئ يوم 14 مايو أيار.

وحصدت الهند، ثاني أكبر منتج للقمح في العالم، 109.59 مليون طن في 2021 وتشير تقديرات الحكومة إلى إنتاج أقل هذا العام بسبب موجة طقس حارة في مارس آذار وأبريل نيسان.

وقال متعامل لدى شركة تجارية دولية مقرها نيودلهي إنه لن يكون لدى الحكومة مخزونات تسمح لها بالتدخل في السوق العالمية حتى تتاح إمدادات الموسم المقبل في مارس آذار 2023.

وأضاف “الإمدادات شحيحة. قد تسمح الهند بتصدير كميات قليلة لسريلانكا ونيبال لكن من المستبعد أن تصدر شحنات كبيرة عبر اتفاقات حكومية ثنائية”.