الأربعاء 5 محرم 1444 ﻫ - 3 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أسعار المستهلكين في روسيا تهبط لرابع أسبوع على التوالي

منذ 37 دقيقة
روسيا

روسيا

A A A
طباعة المقال

أظهرت بيانات الأربعاء أن أسعار المستهلكين في روسيا هبطت لرابع أسبوع على التوالي، مع تباطؤ وتيرة نمو الأسعار بفعل ارتفاع قيمة الروبل على مدار الأشهر القليلة الماضية وهبوط في طلب المستهلكين.

وقال مكتب الإحصاء الاتحادي (روستات) إن مؤشر أسعار المستهلكين تراجع 0.14 بالمئة على مدار الأسبوع حتى أول أغسطس آب، بعد انخفاضه 0.08 بالمئة في الأسبوع السابق عليه.

وواصل مؤشر أسعار المستهلكين تراجعه حتى بعد أن خفض البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 150 نقطة، أساس إلى ثمانية بالمئة الشهر الماضي وأشار إلى أنه مستعد لدراسة مزيد من التيسير النقدي لكبح ركود اقتصادي.

وفي بيانات منفصلة، قالت وزارة الاقتصاد إن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين ظل مستقرا عند 15.30 بالمئة في أول أغسطس آب، وهو نفس المستوى الذي كان عنده قبل أسبوع.

وما زال التضخم في روسيا مرتفعا لكنه يتباطأ بعد أن سجلت أسعار معظم السلع قفزات منذ 24 فبراير شباط عندما أرسلت روسيا عشرات الآلاف من قواتها إلى أوكرانيا.

وحتى الآن هذا العام، ارتفعت أسعار المستهلكين 11.16 بالمئة مقارنة مع زيادة بلغت 4.69 بالمئة في نفس الفترة في 2021، بحسب بيانات روستات.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

حريق-صورة تعبيرية
اندلع حريق هائل في مستودع خارج موسكو
تواصل الاتهامات بين أرمينيا وأذربيجان بشأن خرق الهدنة
أذربيجان تعلن عن سيطرتها على مرتفعات استراتيجية في إقليم ناغورنو كاراباخ
الدكتور عبدالعزيز الواصل
السعودية تدعم كل الجهود التي تمنع إيران من حيازة سلاح نووي

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الشعب اللبناني يعاني من أسوأ أزمة اقتصادية
مفاجأة من البنك الدولي.. لبنان الأول عالمياً!!
السفارة البريطانية في بيروت
بيان للسفارة البريطانية في لبنان عن تقديم طلبات منح جامعية
حسن نصرالله
نصرالله يخشى من طعنة سورية.. وخوف من "بيعة" روسية - إسرائيلية