أسعار المواد الغذائية في غزة "لا تُصدَق".. صحفي يوثق بالفيديو!

يواجه أهال قطاع غزة من تفاقم الأزمات في جميع مناحي الحياة، أنواعاً مختلفة من المعاناة في ظل الحرب الإسرائيلية المستمرة.

فإضافة لمعاناة الحرب والنزوح والإصابات، تشهد المواد الغذائية الأساسية _إن وجدت_ جنوناً لا يصدق في الأسعار، حيث بلغ سعر كيلو السكر حوالي 70 شيكل أي حوالي 20 دولاراً للكيلو الواحد.

الصحفي الفلسطيني عبد الله العطار وثق في مقطع فيديو عبر حسابه على إنستغرام الارتفاع الكبير في أسعار عدد من المواد الغذائية المتوفرة في جنوبي قطاع غزة، وأظهر في جولة بأحد الأسواق الارتفاع الكبير في الأسعار مقارنة بمستوياتها قبل بداية العدوان على غزة.

وتحدث العطار إلى بعض الباعة في الفيديو الذي نشره، السبت وسأل عن أسعار سلع من بينها القهوة والسكر وبعض الخضر.

ويظهر المقطع أن سعر السكر انتقل من 3 شيكلات قبل بداية الحرب إلى نحو 70 شيكلا حاليا (الدولار يساوي نحو 3.63 شيكلات)، في حين ارتفع سعر القهوة من 10 شيكلات إلى نحو 100 شيكل.

وفي الجانب المخصص للخضر، وجد الصحفي أن سعر الليمون ارتفع من 5 شيكلا إلى 25، في حين يباع البصل حاليا بنحو 50 شيكلا مقابل شيكل واحد قبل الحرب.

ولم تسلم بعض المواد الأخرى من الارتفاع، إذ انتقل سعر كيس “شيبس” من نحو شيكل قبل العدوان إلى 12 شيكلا حاليا.