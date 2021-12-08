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أسعار النفط إلى ارتفاع

منذ 9 ساعات
آخر تحديث: 8 - ديسمبر - 2021 11:54 مساءً
ارتفاع أسعار النفط

ارتفاع أسعار النفط

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أنهت أسعار النفط جلسة تداول متقلبة على ارتفاع لتحافظ على اتجاه إيجابي بينما أصبح المستثمرون أقل قلقاً حيال تأثير متحور أوميكرون لفيروس كورونا على النمو الاقتصادي العالمي والطلب على الوقود.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول مرتفعة 38 سنتا، أو 0.5 في المئة، لتسجل عند التسوية 75.82 دولارا للبرميل.

وأغلقت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط مرتفعة 31 سنتا، أو 0.43 في المئة، إلى 72.36 دولارا للبرميل.

وارتفع برنت حوالي عشرة في المئة منذ أول كانون الأول بفعل توقعات بأن أوميكرون سيكون له تأثير محدود فقط على الطلب على النفط، بعد هبوط بنسبة 16 في المئة منذ 25 تشرين الثاني.

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