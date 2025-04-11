أسعار النفط تتجه لخسارة أسبوعية ثانية وسط تصاعد الحرب التجارية

تتجه أسعار النفط لتسجيل ثاني انخفاض أسبوعي على التوالي اليوم الجمعة في ظل مخاوف المتعاملين من ركود ربما ينشأ عن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

ونزلت العقود الآجلة لخام 25 سنتا أو 0.39 بالمئة مسجلة 63.08 دولار للبرميل بحلول الساعة 13:12 بتوقيت غرينتش، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي الوسيط 30 سنتا، أو ما يساوي 0.50 بالمئة، إلى 59.77 دولار.

ويقترب الخامان من تسجيل خسائر أسبوعية بواقع 3.8 بالمئة و3.5 بالمئة على الترتيب، بعد أن خسر كل منهما حوالي 11 بالمئة الأسبوع الماضي. وانخفض سعر خام برنت إلى ما دون 60 دولارا للبرميل هذا الأسبوع، مسجلا أدنى مستوى له منذ فبراير شباط 2021.

وقال جيوفاني ستاونوفو المحلل لدى يو.بي.إس “إجراءات الصين المضادة بفرض رسوم جمركية أعلى على الولايات المتحدة، أثرت على ثقة السوق ودفعت أسعار النفط إلى الانخفاض”.

وأعلنت الصين اليوم الجمعة أنها ستفرض رسوما جمركية بنسبة 125 بالمئة على السلع الأمريكية اعتبارا من غد السبت، ارتفاعا من 84 بالمئة التي أُعلن عنها سابقا، وذلك بعد أن رفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرسوم الجمركية على الصين إلى 145 بالمئة أمس الخميس.

وعلق ترامب هذا الأسبوع فرض رسوم جمركية كبيرة على عشرات الشركاء التجاريين، لكن من المرجح أن يقلل النزاع المطول بين أكبر اقتصادين في العالم من أحجام التجارة العالمية ويعطل طرقها، مما يثقل كاهل النمو الاقتصادي العالمي ويقلص الطلب على النفط.

وقال أولي هانسن رئيس قطاع السلع الأولية في ساكسو بنك “على الرغم من تعليق تطبيق بعض الرسوم الجمركية، باستثناء تلك المفروضة على الصين، لمدة 90 يوما، فإن الضرر الذي لحق بالسوق وقع بالفعل، مما جعل الأسعار تكافح من أجل استعادة الاستقرار”.

ويتوقع محللو بي.إم.آي “أن تظل الأسعار تحت ضغط مع تقييم المستثمرين للمفاوضات التجارية الجارية والتوترات المتزايدة بين واشنطن وبكين”.

وخفضت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الخميس توقعاتها للنمو الاقتصادي العالمي، وحذرت من أن الرسوم الجمركية قد تثقل كاهل أسعار النفط. كما خفضت توقعاتها للطلب الأمريكي والعالمي على النفط هذا العام والعام المقبل.

وتوقع استطلاع أجرته رويترز أن ينخفض ​​نمو اقتصاد الصين في عام 2025 مقارنة بالعام الماضي، حيث تزيد الرسوم الجمركية الأمريكية الضغوط على أكبر مستورد للنفط في العالم.