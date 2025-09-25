أسعار النفط تتراجع بعدما سجلت أعلى مستوياتها في 7 أسابيع

تراجعت أسعار النفط وسط قيام المستثمرين بجني الأرباح بعد أن قفزت إلى أعلى مستوياتها في سبعة أسابيع خلال الجلسة السابقة على خلفية الانخفاض المفاجئ في مخزونات الخام الأمريكية الأسبوعية والمخاوف من أن تؤدي الهجمات الأوكرانية على البنية التحتية للطاقة في روسيا إلى اضطراب الإمدادات.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 18 سنتا أو 0.26 بالمئة إلى 69.13 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:13 بتوقيت غرينتش، بينما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 20 سنتا أو 0.31 بالمئة إلى 64.79 دولار للبرميل.

وارتفعت عقود الخامين 2.5 بالمئة في الجلسة السابقة.

وتلقت الأسعار دعما بعد أن انخفضت مخزونات النفط الخام الأمريكية بشكل مفاجئ بمقدار 607 آلاف برميل في الأسبوع المنتهي في 19 سبتمبر\أيلول، حسبما أعلنت إدارة معلومات الطاقة أمس الأربعاء.

وجاء التراجع على النقيض من تقديرات المحللين الذين استطلعت رويترز آراءهم وتوقعوا زيادة قدرها 235 ألف برميل، كما جاء أقل من الهبوط الذي أشار إليه معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء عند 3.8 مليون برميل.

وتلقت أسعار النفط كذلك دعما من مخاوف الإمدادات الناجمة عن الحرب الروسية في أوكرانيا.

فقد كثفت أوكرانيا هجماتها بطائرات مسيرة على البنية التحتية للطاقة الروسية في الأسابيع الماضية، مستهدفة عددا من المصافي ومحطات التصدير لتقليل عائدات موسكو من الصادرات. وتشهد روسيا نقصا في بعض أنواع الوقود مع احتمال فرض قيود تصديرية إذا لزم الأمر.