أسعار النفط تتراجع مع تقييم الأسواق لمخاطر المعروض بعد إنذار ترامب لروسيا

تراجعت أسعار النفط قليلا اليوم الأربعاء مع ترقب المستثمرين لأي مستجدات تتعلق بالمهلة القصيرة التي حددها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لروسيا لإنهاء الحرب في أوكرانيا وتهديداته بفرض رسوم جمركية على الدول التي تتعامل مع النفط الروسي.

وهبطت العقود الآجلة الأكثر نشاطا لخام برنت 17 سنتا بما يعادل 0.24 بالمئة إلى 71.52 دولار للبرميل بحلول الساعة 08:39 بتوقيت غرينتش، فيما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 11 سنتا أو 0.14 بالمئة إلى 69.12 دولار للبرميل.

ونزل عقد خام برنت لشهر سبتمبر أيلول الذي يحل أجله اليوم 11 سنتا أو 0.15 بالمئة إلى 72.40 دولار للبرميل.

واختتم كلا العقدين جلسة أمس الثلاثاء عند أعلى مستوياتهما منذ 20 يونيو حزيران.

وأمس الثلاثاء، قال ترامب إنه سيبدأ في فرض إجراءات على روسيا، مثل فرض رسوم جمركية ثانوية بنسبة 100 بالمئة على الشركاء التجاريين، إذا لم تحرز تقدما في إنهاء الحرب في غضون عشرة أيام إلى 12 يوما، مختصرا بذلك مهلة الخمسين يوما التي حددها سابقا.

قال جون إيفانز، المحلل في شركة بي.في.إم أسوشيتس، في مذكرة إن الصين والهند هما المستفيدان الرئيسيان من النفط الخام الروسي، وإن الهند أكثر عرضة للمخاطر.

وأضاف “سيتعين البحث عن خامات بديلة، وبينما ستكون السعودية وحلفاؤها في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) على أتم الاستعداد وقادرين على تعويض هذا النقص، سيعزز الوقت اللازم لتجاوز هذه الفجوة من قوة الأسعار على المدى القريب”.

وقال محللون من جيه.بي مورجان في مذكرة أنه رغم استبعاد أن تمتثل الصين للعقوبات الأمريكية، أشارت الهند إلى أنها ستفعل ذلك، مما يعرض 2.3 مليون برميل يوميا من صادرات النفط الروسية للخطر.

وقالت فاندانا هاري مؤسسة شركة (فاندا إنسايتس) لتحليل سوق النفط “يمكن أن نتوقع استمرار علاوة المخاطر المرتبطة بالمعروض التي تتراوح من أربعة دولارات إلى خمسة دولارات للبرميل والتي ظهرت في الأيام القليلة الماضية ما لم يتخذ بوتين خطوة تصالحية”.

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في مؤتمر صحفي بستوكهولم إن الولايات المتحدة حذرت الصين، أكبر مشترٍ للنفط الروسي، من أنها ربما تواجه رسوما جمركية ضخمة إذا استمرت في الشراء.

مع ذلك، لا يتوقع أماربريت سينج، المحلل في باركليز، خروج البراميل الروسية من السوق قريبا.

وأضاف أن انخفاض أسعار الطاقة من أولويات إدارة ترامب، وأن روسيا، التي تتغلب على العقوبات الغربية منذ غزوها لأوكرانيا، جعلت صادراتها مرنة في مواجهة آلية تحديد سقف الأسعار.