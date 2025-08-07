أسعار النفط ترتفع بدعم الطلب الأمريكي وسط غموض العقوبات على روسيا

ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس لتوقف سلسلة خسائر استمرت خمسة أيام متتالية، وسط مؤشرات على استقرار الطلب في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، لكن احتمال إجراء محادثات أمريكية روسية بشأن الحرب الأوكرانية هدأ المخاوف من اضطراب الإمدادات نتيجة مزيد من العقوبات.

بحلول الساعة 00:39 بتوقيت غرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 20 سنتا، أو 0.3 بالمئة إلى 67.09 دولار للبرميل، فيما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 22 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 64.57 دولار للبرميل.

وتراجع الخامان بنحو واحد بالمئة إلى أدنى مستوياتهما في ثمانية أسابيع أمس الأربعاء بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول تقدم في المحادثات مع موسكو.

وقال مسؤول في البيت الأبيض أمس إن ترامب قد يجتمع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع المقبل، على الرغم من أن الولايات المتحدة تواصل استعداداتها لفرض عقوبات ثانوية قد تشمل الصين للضغط على موسكو لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وتعد روسيا ثاني أكبر منتج للنفط الخام في العالم بعد الولايات المتحدة.

ومع ذلك، تلقت أسواق النفط الدعم من انخفاض أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي.

وقالت إدارة معلومات الطاقة أمس الأربعاء إن مخزونات النفط الخام الأمريكية انخفضت ثلاثة ملايين برميل إلى 423.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الأول من أغسطس آب، وهو ما يتجاوز توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بانخفاضها 591 ألف برميل.

وانخفضت المخزونات مع ارتفاع صادرات الخام الأمريكية وزيادة معدل استهلاك المصافي.

إلا أن هيرويوكي كيكوكاوا كبير المحللين في نيسان للاستثمار في الأوراق المالية قال إن المستثمرين يتوخون الحذر في ظل الطبيعة غير المستقرة للمحادثات والوضع العام للعرض والطلب مع زيادة المنتجين الرئيسيين لإنتاجهم.

وأضاف كيكوكاوا “حالة عدم اليقين بشأن نتائج القمة الأمريكية الروسية المرتقبة، والرسوم الإضافية المحتملة على الهند والصين، وهما من المشترين الرئيسيين للخام الروسي، والتأثير الأوسع نطاقا للتعريفات الأمريكية على الاقتصاد العالمي، كل ذلك يدفع المستثمرين إلى توخي الحذر”.

وتابع قائلا “مع الزيادات التي يخطط لها تحالف أوبك+ والتي تؤثر على الأسعار، من المرجح أن يظل خام غرب تكساس الوسيط في نطاق 60-70 دولارا لبقية الشهر”.

وأعلن ترامب أمس الأربعاء رسوما إضافية بنسبة 25 بالمئة على السلع الهندية، وعزا القرار إلى استمرار شراء الهند للنفط الروسي. وستدخل رسوم الاستيراد الجديدة حيز التنفيذ بعد 21 يوما.

ولوح ترامب أيضا بمزيد من الرسوم الجمركية على الصين بنسبة 25 بالمئة بسبب مشترياتها من النفط الروسي.