أسعار النفط ترتفع بعد استئناف الأنشطة الاقتصادية في أمريكا وأوروبا

واصلت أسعار النفط التقدم اليوم الثلاثاء، إذ عوضت الآمال في تعاف قوي للطلب على الوقود بعد استئناف أنشطة اقتصادية بالولايات المتحدة وأوروبا، اثر المخاوف بشأن انتشار حالات الإصابة بكورونا في آسيا.

وبحلول الساعة الـ05:17 بتوقيت غرينتش، زادت العقود الآجلة لخام برنت 19 سنتا بما يعادل 0.3% إلى 69.65 دولار للبرميل، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 18 سنتا أو 0.3% إلى 66.45 دولار للبرميل.

كان العقدان ربحا أكثر من واحد في المئة أمس الاثنين.

وقال شيوكي تشين كبير المحللين في ”سنوارد تريدينغ“ إن ”وراء المكاسب، هناك تفاؤل متزايد حيال تعاف قوي (للطلب على) البنزين وأنواع الوقود الأخرى في الولايات المتحدة وأوروبا في ضوء تخفيف قيود مختلفة مرتبطة بالجائحة“.

وأضاف ”هناك مخاوف بشأن انتشار حالات الإصابة في آسيا، لكن حل ذلك مسألة وقت مع توزيع اللقاحات“.

واستؤنفت أنشطة اقتصادية في بريطانيا أمس الاثنين؛ ما أعطى 65 مليون شخص قدرا من الحرية بعد إغلاق لمدة أربعة أشهر بسبب كورونا. ومع تسارع معدلات التطعيم، خففت فرنسا وإسبانيا القيود، وفتحت البرتغال وهولندا المجال أمام نشاط السفر.

وفي الولايات المتحدة، لم تعد ولاية نيويورك تشترط وضع الكمامات في معظم الأماكن العامة بالنسبة للأشخاص الذين تلقوا جرعات التطعيمات ضد كورونا بالكامل اعتبارا من يوم الأربعاء، كما تستأنف مناطق أخرى أنشطة اقتصادية فيها.

في المقابل، سجلت سنغافورة أكبر عدد من الإصابات المحلية منذ أشهر، وشهدت تايوان ارتفاعا في وتيرة الإصابات، وأعاد البلدان إجراءات العزل العام.

وفي الهند، ثاني أكثر الدول تضررا من الجائحة، أظهرت بيانات أولية أمس الإثنين أن المبيعات المحلية لمصافي التكرير الحكومية من البنزين والديزل تراجعت بمقدار الخمس في النصف الأول من مايو/ أيار مقارنة مع الشهر السابق، إذ أثرت إجراءات الإغلاق المرتبطة بالجائحة على الأنشطة الصناعية والاستهلاك.