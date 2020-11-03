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أسعار النفط ترتفع قبل الإعلان عن الرئيس الأميركي الجديد

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 3 - نوفمبر - 2020 1:24 مساءً
ارتفاع أسعار النفط بسبب كورونا

ارتفاع أسعار النفط بسبب كورونا

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تواصل أسعار النفط في الارتفاع بسبب الانتخابات الأميركية اليوم الثلاثاء والتي تشهد اهتماما على مستوى العالم، لا سيما مع دخول الانتخابات في الدقائق الأخيرة من عمر التصويت.

حالة من التعافي في الأسواق المالية اليوم الثلاثاء، لكن المخاوف حيال ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تكبح تحقيق الخام للمزيد من المكاسب.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 70 سنتًا أو ما يعادل 1.8 % إلى 39.67 دولار للبرميل بحلول الساعة 08:45 بتوقيت جرينتش. بينما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 78 سنتًا أو ما يعادل 2.1 % إلى 37.59 دولار للبرميل. وربح الخامان القياسيان نحو ثلاثة بالمئة يوم الإثنين.

وارتفع الخامان القياسيان، اللذان انخفضا بشدة على مدى الأسبوع الماضي، لفترة وجيزة أمس الإثنين، بعد أن أجرى وزير النفط الروسي محادثات مع شركات النفط المحلية بشأن تمديد محتمل للقيود على إنتاج النفط في الربع الأول من 2021.

وتخفض منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، المجموعة المعروفة باسم ”أوبك+“، إنتاج النفط منذ مايو أيار لدعم الأسعار، وقلصت الخفض إلى 7.7 مليون برميل يوميًا في أغسطس/ آب. ومن المقرر أن تقلص المجموعة التخفيضات مليوني برميل يوميًا في يناير كانون الثاني.

وقال كومرتس بنك: ”الأمل الآن في أن التخفيضات المستمرة عند مستوياتها الحالية، ستكون جسرًا ضروريًا خلال الموجة الثانية من كوفيد-19 لحين توزيع اللقاحات خلال (النصف الأول من 2021)“.

ويثير ارتفاع إنتاج ليبيا -أيضًا- قلق أوبك+. والإنتاج في طريقه لبلوغ مليون برميل يوميًا في الأسابيع المقبلة من 100 ألف برميل يوميًا فقط، في أوائل سبتمبر/ أيلول.

    المصدر :
  • إرم نيوز

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