الثلاثاء 10 ربيع الأول 1447 ﻫ - 2 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أسعار النفط ترتفع مع تصاعد هجمات أوكرانيا على منشآت روسية

منذ ساعتين
أسعار النفط. رويترز

أسعار النفط. رويترز

A A A
طباعة المقال

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الثلاثاء مع تزايد المخاوف بشأن تعطل الإمدادات وسط تصاعد الصراع بين روسيا وأوكرانيا.

صعد خام برنت 20 سنتا، أو 0.29 بالمئة ليسجل 68.35 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:39 بتوقيت غرينتش، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 64.82 دولار للبرميل، بزيادة 81 سنتا أو 1.27 بالمئة.

ولم تتم تسوية العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أمس الاثنين بسبب عطلة في الولايات المتحدة.

وأدت الهجمات الأوكرانية الأخيرة بطائرات مسيرة إلى إغلاق منشآت تمثل 17 بالمئة على الأقل من طاقة معالجة النفط الروسي، أو 1.1 مليون برميل يوميا، وفقا لحسابات رويترز.

كان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد قال يوم الأحد إن أوكرانيا تخطط لشن ضربات جديدة في العمق الروسي بعد أسابيع من هجمات مكثفة على أصول طاقة روسية.

وبعد مرور ثلاث سنوات ونصف السنة على الحرب، كثفت كل من روسيا وأوكرانيا من الضربات الجوية في الأسابيع الأخيرة. وقد استهدفت روسيا أنظمة للطاقة والنقل في أوكرانيا، في حين هاجمت أوكرانيا مصاف للنفط وخطوط أنابيب روسية.

قال دانيال هاينز، خبير السلع في إيه.إن.زد بنك في مذكرة اليوم الثلاثاء، “لا تزال المخاطر المستمرة على البنية التحتية للطاقة في روسيا مرتفعة. فقد ضربت أوكرانيا المزيد من مصافي النفط الروسية خلال عطلة نهاية الأسبوع مع تكثيف هجماتها على البنية التحتية”.

ومن المحتمل أن تؤدي رؤية الصين “لنظام عالمي جديد” إلى زيادة التوترات الجيوسياسية. فقد طرح الرئيس الصيني شي جين بينغ رؤيته أمس الاثنين لنظام أمني واقتصادي عالمي جديد يعطي الأولوية “للجنوب العالمي”، في تحد مباشر للولايات المتحدة، وذلك خلال قمة ضمت قادة روسيا والهند.

وتعد الصين والهند أكبر مشترين للنفط الخام من روسيا، ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم. وقد فرض ترامب رسوما جمركية إضافية على الهند بشأن مشترياتها من الخام الروسي لكنه لم يفرض رسوما مماثلة على الصين.

وينتظر المستثمرون الآن اجتماعا بين أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها في السابع من سبتمبر أيلول للحصول على أي أدلة على أي زيادة أخرى في الإنتاج من المجموعة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الجيش الإسرائيلي يشنّ حملة اعتقالات واسعة في الضفة
غزة تحت القصف
الضفة الغربية.. اعتقالات واسعة واعتداءات مستوطنين متصاعدة تزامناً مع حرب غزة
من محاولة إنقاذ الناجين من زلزال أفغانستان - 1 سبتمبر 2025 - رويترز
أفغانستان.. رجال الإنقاذ يسابقون الزمن للوصول للقرى الجبلية النائية المتضررة من الزلزال
نتنياهو ورئيس الأركان إيال زامير
غزة تحت القصف
نتنياهو يمضي في خطة احتلال غزة رغم انتقاد ترامب ومعارضة الجيش

الأكثر قراءة

هواية الـParagliding
صور.. سقوط شخصين كانا يمارسان الطيران الشراعي
عنصر من حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت
عشاء المخزومي.. نائب أميركي يكشف تفاصيل جديدة عن أموال الحزب
رئيس مجلس النواب نبيه بري في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر
نبيه بري: منفتحون لمناقشة مصير السلاح.. وإسرائيل تجاهلت الورقة الأميركية