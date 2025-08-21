الخميس 27 صفر 1447 ﻫ - 21 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أسعار النفط ترتفع مع قوة الطلب الأمريكي وتوترات الحرب الأوكرانية

منذ ساعتين
النفط. رويترز

النفط. رويترز

A A A
طباعة المقال

ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس بدعم من مؤشرات على قوة الطلب في الولايات المتحدة وحالة الضبابية التي تكتنف جهود إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.

وبحلول الساعة 1335 بتوقيت جرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 11 سنتا بما يعادل 0.2 بالمئة إلى 66.95 دولار للبرميل وكانت سجلت أعلى مستوى في أسبوعين في وقت سابق من الجلسة. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ستة سنتات إلى 67.77 دولار للبرميل.

وارتفع الخامان القياسيان بما يزيد على واحد بالمئة في الجلسة السابقة.

وقالت روسيا أمس الأربعاء إن محاولات حل القضايا الأمنية المتعلقة بالحرب في أوكرانيا دون مشاركة موسكو “لن تقود لشيء”.

وقال المحلل المستقل جوراف شارما “إذا أسفرت جهود البيت الأبيض عن وقف الأعمال القتالية في أوكرانيا، وعادت روسيا تدريجيا إلى الساحة الدولية، فإن ذلك سيؤثر بالسلب على سوق النفط الخام. لكن في الوقت الراهن، يبقى الحد الأدنى لسعر برنت والذي ينبغي مراقبته عند 65 دولارا للبرميل”.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية إضافية 25 بالمئة على السلع الهندية اعتبارا من 27 أغسطس آب بسبب مشترياتها من النفط الخام الروسي الذي يشكل نحو 35 بالمئة من إجمالي واردات الهند النفطية.

وقال مسؤولون في السفارة الروسية في نيودلهي أمس الأربعاء إن موسكو تتوقع استمرار توريد النفط إلى الهند رغم تحذيرات من الولايات المتحدة.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الأربعاء إن مخزونات النفط الخام انخفضت ستة ملايين برميل الأسبوع الماضي إلى 420.7 مليون برميل مقابل توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بتراجع 1.8 مليون برميل.

وتترقب الأسواق أيضا مؤشرات حول السياسة النقدية في الولايات المتحدة وإشارات على خفض أسعار الفائدة في سبتمبر أيلول، في ندوة جاكسون هول التي يعقدها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) والتي تبدأ اليوم الخميس.

ومن المقرر أن يلقي رئيس المجلس جيروم باول كلمة غدا الجمعة الساعة العاشرة صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (14:00 بتوقيت غرينتش).

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الجيش الأوكراني
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
ألمانيا تحذر من الاستهانة بتحديات نشر قوات أوروبية في أوكرانيا
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
ترامب يحقق نصراً قضائياً بعد إلغاء عقوبة مالية كبيرة في نيويورك
علما بريطانيا وإسرائيل
غزة تحت القصف
بريطانيا تستدعي سفيرة إسرائيل بعد موافقة تل أبيب على خطة استيطانية

الأكثر قراءة

البابا المنتخب حديثًا ليون الرابع عشر، الكاردينال روبرت بريفوست من الولايات المتحدة يظهر على شرفة كاتدرائية القديس بطرس في الفاتيكان، 8 مايو/أيار 2025. رويترز
هذا موعد زيارة البابا ليون إلى لبنان!
البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي
البطريرك الراعي: المقاومة ليست خضوعا لإملاءات إيران.. وقرار الحكومة واضح
عناصر تابعين لحزب الله
"غسّالة الأموال".. تعطُّل أذرع حزب الله الخفية في أميركا الجنوبية