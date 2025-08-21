أسعار النفط ترتفع مع قوة الطلب الأمريكي وتوترات الحرب الأوكرانية

ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس بدعم من مؤشرات على قوة الطلب في الولايات المتحدة وحالة الضبابية التي تكتنف جهود إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.

وبحلول الساعة 1335 بتوقيت جرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 11 سنتا بما يعادل 0.2 بالمئة إلى 66.95 دولار للبرميل وكانت سجلت أعلى مستوى في أسبوعين في وقت سابق من الجلسة. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ستة سنتات إلى 67.77 دولار للبرميل.

وارتفع الخامان القياسيان بما يزيد على واحد بالمئة في الجلسة السابقة.

وقالت روسيا أمس الأربعاء إن محاولات حل القضايا الأمنية المتعلقة بالحرب في أوكرانيا دون مشاركة موسكو “لن تقود لشيء”.

وقال المحلل المستقل جوراف شارما “إذا أسفرت جهود البيت الأبيض عن وقف الأعمال القتالية في أوكرانيا، وعادت روسيا تدريجيا إلى الساحة الدولية، فإن ذلك سيؤثر بالسلب على سوق النفط الخام. لكن في الوقت الراهن، يبقى الحد الأدنى لسعر برنت والذي ينبغي مراقبته عند 65 دولارا للبرميل”.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية إضافية 25 بالمئة على السلع الهندية اعتبارا من 27 أغسطس آب بسبب مشترياتها من النفط الخام الروسي الذي يشكل نحو 35 بالمئة من إجمالي واردات الهند النفطية.

وقال مسؤولون في السفارة الروسية في نيودلهي أمس الأربعاء إن موسكو تتوقع استمرار توريد النفط إلى الهند رغم تحذيرات من الولايات المتحدة.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الأربعاء إن مخزونات النفط الخام انخفضت ستة ملايين برميل الأسبوع الماضي إلى 420.7 مليون برميل مقابل توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بتراجع 1.8 مليون برميل.

وتترقب الأسواق أيضا مؤشرات حول السياسة النقدية في الولايات المتحدة وإشارات على خفض أسعار الفائدة في سبتمبر أيلول، في ندوة جاكسون هول التي يعقدها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) والتي تبدأ اليوم الخميس.

ومن المقرر أن يلقي رئيس المجلس جيروم باول كلمة غدا الجمعة الساعة العاشرة صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (14:00 بتوقيت غرينتش).