أسعار النفط ترتفع وسط نقص الإمدادات والتوترات الجيوسياسية

ارتفعت أسعار النفط في المعاملات الآسيوية الجمعة، لتتعافى من انخفاضات سابقة وسط نقص الإمدادات والتوترات الجيوسياسية، على الرغم من أن ضعف الطلب في الولايات المتحدة ألقى بظلاله على السوق هذا الأسبوع.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.61 دولار، أي 1.6 بالمئة، إلى 105.47 دولار للبرميل، بينما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.43 دولار، أي 1.5 بالمئة، إلى 97.78 دولار للبرميل.

وقال ستيفن إينيس، الشريك الإداري في إس.بي.آي لإدارة الأصول إن المستثمرين يترقبون قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي) الأسبوع المقبل بشأن سعر الفائدة.

وأشار مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى أن البنك المركزي سيرفع على الأرجح سعر الفائدة 75 نقطة أساس في اجتماعاته يومي 26 و27 يوليو تموز.

وبينما أثرت إشارات ضعف الطلب الأمريكي على أسعار النفط ودفعت العقود القياسية للانخفاض بنحو ثلاثة بالمئة في الجلسة السابقة، استمرت الإمدادات العالمية المحدودة في الحفاظ على انتعاش السوق.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط خلال الجلستين الماضيتين بعد أن أظهرت بيانات أن الطلب على البنزين في الولايات المتحدة انخفض بنسبة ثمانية بالمئة تقريبا مقارنة بالعام السابق في ذروة موسم السفر الصيفي الذي يزيد فيه استهلاك البنزين، متأثرا بارتفاع أسعاره بشكل قياسي في محطات الوقود.

وفي المقابل، عززت علامات الطلب القوي في آسيا خام برنت، مما جعله في طريقه لتحقيق أول مكاسب أسبوعية في ستة أسابيع.