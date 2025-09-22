الأثنين 30 ربيع الأول 1447 ﻫ - 22 سبتمبر 2025 |
أسعار النفط ترتفع

منذ 3 ساعات
النفط

إرتفعت أسعار النفط في تعاملات اليوم الإثنين، بدعم من التوترات الجيوسياسية في أوروبا والشرق الأوسط.

وجاءت الزيادة على الرغم من احتمال زيادة إمدادات النفط، والقلق بشأن تأثير الرسوم التجارية على الطلب العالمي على الخام.

فقد صعدت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 0.54% إلى 67.07 دولار للبرميل، بحلول الساعة 03:17 بتوقيت غرينتش، في حين بلغ عقد خام “غرب تكساس الوسيط” الأميركي لشهر تشرين الأول المقبل 63.02 دولار للبرميل بارتفاع نسبته 0.54%.

وينتهي عقد تشرين الأول للخام الأميركي اليوم الإثنين، وحقق عقد تشرين الثاني الأكثر نشاطا مكاسب نسبتها 0.58% ووصل إلى 62.76 دولار للبرميل.

وانخفضت أسعار الخامين بأكثر من 1% يوم الجمعة الماضي، لتسجل تراجعًا طفيفًا الأسبوع الماضي، حيث تفوقت المخاوف بشأن زيادة الإمدادات، وتراجع الطلب على التوقعات بأن أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي من شأنه أن يحفز المزيد من الاستهلاك.

